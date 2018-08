Apenas nos saludamos, pensé comentar con Ana Elena y Manuel Francisco la escena descrita. Sin embargo, me abstuve, para compartir el relato con ustedes y con ellos, a través de esta columna, rogando, eso sí, que Antonio Alfaro, editor de Puro Deporte, me dispense por no escribir hoy de deportes. Pobre Antonio, para hablar en términos futbolísticos, a veces le meto un gol con otros temas. Ahora bien, lo anterior no pasaría de la anécdota, si no fuera por la extraordinaria dimensión de las cosas simples, como la pequeña felicidad de un muchacho trabajador, agradecido con Dios por el chance de pasear y divertirse, por lo menos un ratito, con los seres que ama.