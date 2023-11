Nuevo choque Selección de Costa Rica - Panamá despierta recuerdos históricos en Juan Cayasso

Juan Cayasso suspira y sonríe al recordar el segundo semestre de 1988, sobre todo porque afrontó con la Selección de Costa Rica una etapa que lo marcó en aquel presente y también redirigió su futuro, porque una actuación suya precisamente en una serie a dos juegos contra Panamá le permitió consolidarse como una de las figuras de la Mayor.

La Selección Nacional debía superar a los canaleros en un duelo de ida y vuelta para así entrar a la hexagonal de la Concacaf y de esta forma luchar por uno de los dos cupos que la FIFA había asignado a la región para Italia 1990.

Cayasso no era regular en el conjunto tico; no obstante, sí fue incluido en la nómina para enfrentar a los panameños. Sin embargo, el entrenador de Costa Rica en aquel momento, Gustavo de Simone, lo llamó y hasta tenía la duda si ponerlo de inicio en el primer partido o meter a Óscar Machillo Ramírez.

El propio Juan Arnoldo recordó que ese primer encuentro que se jugó el 17 de julio de 1988 fue extraño para él, porque pese a todo lo que se decía de su posible titularidad, terminó viendo el encuentro desde la gradería.

“Estaba muy decepcionado, molesto”; confesó.

Aquel primer enfrentamiento terminó 1 a 1 y las dudas se apoderaron del plantel costarricense, porque la vuelta sería en Panamá con un estadio repleto de panameños ante la clara posibilidad de dejar a Costa Rica en el camino.

Cayasso recordó que el 31 de julio de 1988 él vio por primera vez el estadio de Panamá repleto, ya que la esperanza y el positivismo que había en Ciudad de Panamá era notorio.

Reproducción de portada de La Nación del 1 de agosto de 1988, se titula: ¡Lo Logramos! Partido de la Selección de Costa Rica ante Panamá.

“Allá salí de titular y se dio un tiro libre y anoté, al final ganamos 2 a 0. Eso fue un respiro y significó media clasificación porque luego venía la hexagonal final, México estaba eliminado (castigado), fue un triunfo inolvidable”, aseguró.

Cayasso señaló que desde esa época comenzó a notar un crecimiento importante en el fútbol panameño, el cual hoy respaldan las estadísticas. De los últimos ocho partidos entre ticos y canaleros, los nacionales solo han ganado un compromiso y empatado otro.

Respecto a lo que enfrentará Costa Rica a partir de este jueves y el partido de vuelta el próximo lunes, el exmundialista del 90 dijo que él ve un escenario muy similar al que se enfrentó en el pasado, con la diferencia que el proceso de Gustavo Alfaro no acumula ni una semana.

Cayasso no escondió que la realidad no augura un resultado positivo, pero él espera que el orgullo del futbolista tico prevalezca para obtener el pase al FInal Four de Concacaf y la Copa América.

“Ojalá no se dé una eliminación. Ojalá se pueda avanzar porque se necesita ir al Final Four y a la Copa América, pero si las cosas no salen hay que poner la luz de alerta, porque nos estaríamos llevando un golpe que nos tiene que hacer reaccionar de cara a las eliminatorias”, finalizó.