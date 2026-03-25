Nueva Caledonia vs. Jamaica en repechaje para el Mundial 2026: ¿Cómo ver el juego en Estados Unidos, Latinoamérica y España?

Todavía quedan unos boletos disponibles para el Mundial 2026 y habrá partidos de infarto, como el que protagonizarán Nueva Caledonia y Jamaica este jueves 26 de marzo, en el Estadio BBVA en Monterrey, México, en la semifinal del repechaje intercontinental.
El ganador de este pulso avanzará a la final contra Congo, donde estará en juego el boleto directo a la Copa del Mundo. Ese duelo a partido único será el martes 31 de marzo.
¿Dónde se puede ver el patido entre Nueva Caledonia y Jamaica? Tome nota de horarios y canales, de acuerdo donde usted esté.
En México
|Zona
|Hora
|Canal
|Noroeste (Baja California)
|7 p. m.
|ViX y TUDN
|Pacífico (Chihuahua, Sonora)
|8 p. m.
|ViX y TUDN
|Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|9 p. m.
|ViX y TUDN
En Estados Unidos
|Zona
|Hora
|Canal
|Este (Nueva York, Miami)
|11 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Central (Chicago, Dallas)
|10 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Montaña (Denver, Phoenix)
|9 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|8 p. m.
|Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora
En Centroamérica
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|9 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|9 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|9 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|9 p. m.
|Tigo Sports
|Panamá
|10 p. m.
|Tigo Sports
En Suramérica
|País
|Hora
|Canal
|Argentina
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
|Bolivia
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Paraguay
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Perú
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Colombia
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Ecuador
|10 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Uruguay
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
|Venezuela
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Chile
|11 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Brasil
|0 horas (27 de marzo)
|DIRECTV Sports, DGO
En España
|Zona
|Hora
|Canal
|Madrid
|4 a. m. (27 de marzo)
|DAZN
|Canarias
|3 a. m. (27 de marzo)
|DAZN