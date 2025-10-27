Norris gana en México y se apodera de la punta del Mundial de Fórmula 1: Así queda la clasificación

Lando Norris conduce su McLaren por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, durante el Gran Premio de Ciudad de México en la F1.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Fórmula 1 de México y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos, a falta de cuatro carreras para el final de temporada.

El inglés de 25 años llegó a 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien llegó líder a México pero cedió el primer puesto tras terminar en el quinto lugar.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó tercero y está a 36 enteros de Norris y a 35 de Piastri en la clasificación general, una distancia corta que mantiene con vida sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial.

Norris defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30.324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

Los pilotos de las tres primeras líneas protagonizaron una salida agresiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris, Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen llegaron casi juntos a la primera curva.

En el intento de mejorar su quinto lugar inicial, Mad Max se lanzó por el rebase, pero la maniobra no salió bien y momentáneamente quedó fuera de la pista en la zona de hierba.

Norris hizo alarde de su habilidad ante la presión inicial de los dos Ferrari y pudo mantener la punta. Más atrás, Piastri, que inició sétimo, perdió un par de posiciones y pronto dejó ir la posibilidad de subir al podio.

Mientras, Leclerc perseguía frenéticamente a Norris y Hamilton y Verstappen, tercero en la clasificación general, se enfrascaron en un duelo que incluyó toques entre ambos.

La carrera del siete veces campeón mundial se echó a perder al recibir una penalización de 10 segundos por sacar ventaja en una salida de pista, y eso le facilitó la jornada a Verstappen.

Su corrida accidentada no se correspondió con los sentimientos que le demostraron los aficionados mexicanos, rendidos a los pilotos de la Scuderia y expectantes con el regreso del local Sergio “Checo” Pérez a la F1 en 2026 con Cadillac.

El británico Lando Norris de McLaren celebra en el podio tras imponerse en el Gran Premio de F1 en Ciudad de México. (CARL DE SOUZA/AFP)

Así queda la clasificación de pilotos: Copiado!

1. Lando Norris (GBR), McLaren, 357 puntos

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 356

3. Max Verstappen (NED), Red Bull, 321

4. George Russell (GBR), Mercedes, 258

5. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 210

6. Lewis Hamilton (GBR), Ferrari, 146

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA), Mercedes, 97

8. Alexander Albon (THA), Williams, 73

Clasificación del Mundial de constructores: Copiado!

1. McLaren-Mercedes 713 puntos CAMPEÓN

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111