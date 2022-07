'No hay nada con Wallace ni Marín'

El técnico Jorge Luis Pinto descartó que existan acercamientos por parte de su virtual equipo, el Cúcuta Deportivo, con los zagueros Luis Marín y Harold Wallace, de la Liga.

"No, no hay nada ni con Harold ni Luis, porque acá existe una buena base en las posiciones de ellos", expresó el colombiano, ayer en conversación telefónica, en la que aseguró que aún no está del todo "sentado" en el banquillo de ese equipo, benjamín del futbol de su país.

"Yo pedí 10 jugadores para reforzar el equipo del medio para adelante. Mañana (hoy) vamos a ver la posibilidad de tres uruguayos.

"Si no me traen esos diez jugadores pues no me quedo; no tengo afán por dirigir, a mí me interesa pelear un título", agregó .

Pinto también descartó alguna eventual negociación con volantes o delanteros costarricenses.

"Si fuera un equipo de Bogotá sería diferente, pero estamos lejos de la capital (a unos 400 kilómetros) y es difícil por la Selección y esas vainas", sostuvo el estratega.

De acuerdo con Pinto, el Cúcuta es un club histórico, con deseos de recuperar su sitio. "El alcalde y el gobernador quieren hacer cosas buenas, hay buen dinero".