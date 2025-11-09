Nigeriano queda boquiabierto con el video de David Diach y lo llama ‘una amenaza’

Con la boca abierta. No podía creer el video que observó de David Diach y escribió: “Este tipo es una amenaza”.

Quien así reaccionó fue “Beentimz”, un creador de contenido digital de Nigeria, quien así se identifica en su perfil de Facebook.

En realidad, es Binutu Timilehin Moses, originario de Ikorodu, Nigeria, quien tiene presencia en las redes sociales y es un fiebre del fútbol.

“Beentimz” observó un video de David Diach en su época de jugador y no pudo dar crédito a lo que miró.

Resulta que Diach saltó por un balón, chocó con el portero y quedó tendido en el césped. Lo sacaron en camilla y con cuello ortopédico, pero, de inmediato, David se levantó, se quitó el dispositivo médico y pidió volver al partido.

“Ahh”, exclamó el nigeriano al ver a Diach levantarse como si nada, mover la cabeza, tomar agua y decir: “Aquí no abandono a nadie”.

“Este tipo es una amenaza”, escribió el nigeriano en su cuenta de Facebook y etiquetó el video con una leyenda: “No lo dejo así” o “No se lo perdono”.

David Diach soltó las carcajadas al darse cuenta que el nigeriano subió ese video y le comentó a La Nación, cuando fue ese encuentro.

“Fue en el 2010, jugaba con Limón y ese año ascendimos. Fue un partido contra Turrialba en el estadio nuevo de Limón. Yo entré de cambio y en esa jugada, Kurt Bernard me centró el balón y el portero me salió con la rodilla al frente, me golpeó y me dio un codazo en la cabeza. Me dejó con los ojos en blanco, perdí el conocimiento y por eso me pusieron el cuello, pero me recuperé rápido, tomé agua y dije, no abandono a nadie”, comentó Diach entre risas.

Ese partido, Limón goleó 4-1 y disputó el ascenso a Primera contra Barrio México.