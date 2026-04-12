Ni Jafet Soto lo creerá: el padre Sejo se volcó, se quitó la camiseta de Herediano y se puso la de Liberia

El padre Sejo, José Manuel Díaz, muy feliz con la camiseta de Liberia.

Quienes lo conocen dicen que es más herediano que el propio Jafet Soto. Quién sabe si le quita el puesto a Jafet, pero lo cierto es que se le ha visto dar la misa con la camiseta de Herediano puesta y, cuando el “Team” ha quedado campeón, festeja a lo grande, como cualquier seguidor del equipo.

Se trata del padre José Manuel Díaz, aunque muchos no lo conocen por su nombre. Pero si decimos que es el padre Sejo, todos tienen que ver con él.

Tiene camiseta de Herediano, bandera y hasta una taza para tomar café, pero ¿qué le pasó al padre? Este domingo subió una foto en su historia de Facebook con una camiseta de Liberia.

La Nación llamó a Sejo y le preguntó si se volcó o, lo que es peor, si dejó de ser seguidor de Herediano.

El padre Sejo muy contento con la camiseta de Liberia; en la espalda dice su nombre, Sejo. (Cortesia padre Sejo/Cortesia Padre Sejo)

El padre aclaró que lo de rojiamarillo no se lo quita nadie y explicó esa extraña foto con la camiseta de los pamperos.

“Hoy apoyo a Liberia porque necesitamos que gane para bajar a Saprissa. Si Liberia gana, sacamos a la Liga del cuarto lugar y Saprissa no nos pasa a nosotros”, dijo el sacerdote.

Recordemos que Herediano es líder del torneo con 31 puntos, luego de vencer el viernes de visita 2-1 a Cartaginés, con anotaciones de Marcel Hernández.

Si Saprissa gana, llegará a 30 unidades y seguirá metiendo presión en busca del liderato, pero si pierde contra los aurinegros, en un juego que inicia hoy a las 3 p.m. en el Ricardo Saprissa, quedará a cuatro puntos de los florenses.

“Estuve cinco años en Guanacaste como cura y quiero mucho a esta zona. Me gustaría que Liberia siga adelante y que suba la ADG”, afirmó el padre Sejo, quien es cura párroco en la iglesia de Mata de Plátano de Goicoechea, sector conocido como El Carmen de Guadalupe.

Pese a que este domingo apoya a Liberia, el padre Sejo dejó claro que es herediano por los cuatro costados. (cortesia padre Sejo/Cortesia Padre Sejo)

Al padre no le quisimos apagar la euforia que siente por Liberia, pero le recordamos que los pamperos no ganan en el Saprissa desde el 2009.

“Las estadísticas siempre están para romperlas y, como dijo Pinto (Jorge Luis), entre más bravo el toro, mejor la corrida”, destacó el padre.

Ah, y si usted leyó la nota hasta aquí, seguro se hizo la pregunta —que, por supuesto, le hice al padre Sejo—: ¿por qué le dicen Sejo?

“Mi nombre es José Manuel Díaz, y Sejo es mi nombre al revés. Fue un apodo que me pusieron en mi época de colegio, cuando estaba en el Colegio Laboratorio en Moravia”, afirmó el padre, quien espera que Herediano sea campeón para festejar con los aficionados.

“Yo, cuando Herediano es campeón, me tiro a celebrar con todos en la calle”.