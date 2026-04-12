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Ni Jafet Soto lo creerá: el padre Sejo se volcó, se quitó la camiseta de Herediano y se puso la de Liberia

El padre Sejo sorprendió en sus redes con la camiseta de los pamperos. Dice que la lucirá todo este domingo

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Por Milton Montenegro
El padre Sejo apoya a Liberia
El padre Sejo, José Manuel Díaz, muy feliz con la camiseta de Liberia. (Cortesía padre Sejo/Cortesia padre Sejo)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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