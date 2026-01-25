Ni Barcelona ni Manchester City: Este es el equipo de Champions que inspira a Wálter ‘Paté’ Centeno

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ver fútbol internacional es una obsesión para el entrenador de San Carlos, Wálter Paté Centeno, quien en cada partido de su equipo busca innovar y tratar de sorprender a sus rivales en el Torneo Clausura 2026.

En su momento, Wálter aseguró que era seguidor del FC Barcelona, por su conocido tiki-taka, que revolucionó el fútbol internacional. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este sábado, tras el partido que su equipo perdió 1-0 ante Liga Deportiva Alajuelense, Centeno reconoció que actualmente admira a otro club.

El Paté no se pierde los partidos de la Champions League y analiza las acciones a balón parado que genera el equipo que se ubica en el primer lugar, a falta de una fecha para que concluya la fase de grupos, luego de cumplirse siete jornadas, en las que suma 21 puntos tras ganar todos sus compromisos.

Wálter es admirador de el técnico español Mikel Arteta, que con su Arsenal, también lidera la Premier League con 50 puntos, seguido por el Manchester City de su maestro Pep Guardiola, que suma 46 unidades.

Los Gunners se han destacado en los últimos tiempos por su efectividad en las acciones a balón parado, pues han marcado 24 goles en pelota quieta en todas las competiciones esta temporada, la mayor cantidad de cualquier equipo en las cinco grandes ligas europeas.

Es por esa razón que el Paté no ocultó su admiración por el fútbol internacional ni su intención de poner en práctica algunas jugadas que le han dado resultados al Arsenal y probarlas con San Carlos.

Con una sonrisa, Wálter respondió a la consulta del periodista en la rueda de prensa, antes de levantarse de su silla y dar por concluido el encuentro con los medios.

“Está viendo fútbol internacional”, afirmó Centeno, sin agregar otra frase.

Sobre la derrota ante la Liga, el timonel norteño aseguró que van por buen camino y que muchas veces perder al minuto 90, como le ocurrió a su equipo, es cuestión de suerte.

“No nos alcanzó. Felicito a mis jugadores. El plan funcionó más allá del marcador. Después del minuto 90 es factor suerte o no sé qué. Estoy contento con la institución; me dieron confianza y refuerzos porque han creído en el trabajo. Tarde o temprano las cosas van a salir”, expresó.

En el actual Clausura 2026, San Carlos suma seis puntos y es tercero en la tabla general, mientras que en la acumulada registra 19 unidades, superando a Guadalupe FC (17) y Sporting FC (16) en la lucha por el no descenso.