Nadie lo tenía en el radar: Alajuelense debuta al panameño Raheen Cuello

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El panameño Raheen Cuello se estrenó en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense.

Cuando nadie se lo esperaba, Liga Deportiva Alajuelense hizo debutar a un futbolista extranjero en Primera División. ¿Quién es? Se trata del panameño Raheen Cuello, un extremo derecho que tiene 19 años.

El campeón nacional había completado las plazas de extranjeros cuando fichó al argentino Malcon Pilone, pues se unía a Washington Ortega, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Con eso, ya la Liga no podía echar mano de una carta que utilizó en varios juegos, al alinear a futbolistas extranjeros inscritos en liga menor.

Con la llegada de Pilone, ya Óscar Ramírez no podía usar ese recurso. Y fue la razón por la que Tristán Demetrius salió a préstamo, hoy se encuentra con Guadalupe y vaya ironía, fue quien marcó el gol con el que partido acabó 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, como Malcon Pilone sufrió una lesión de gravedad y no jugará más por lo que resta del año, otra vez se abrió un cupo en el que los manudos pueden alternar entre los foráneos que tienen en divisiones menores.

Esa es la razón por la que Óscar Ramírez tenía como opción de cambio a Raheen Cuello y por lo que ordenó su debut. El panameño ingresó luego de que Marianela Araya se apoyó en el VAR y fue al monitor para no expulsar a Isaac Badilla. Ella anuló la roja y amonestó tanto al rojinegro como a Axel Amador.

Después de eso, Óscar Ramírez hizo dos cambios simultáneos: entraron Raheen Cuello y Deylan Paz, en sustitución de Creichel Pérez y Anthony Hernández, cuando el marcador se encontraba 1-1, que fue a la postre como culminó el juego.

“Raheen Cuello es un muchacho que yo estaba en liga menor cuando él entró y cuando pasó lo de Pilone, se abrió el espacio y ya no podíamos contratar, entonces se abrió el espacio”, citó Óscar Ramírez.

Raheen Cuello encaró y fue al frente, pidiendo el balón, en su primer partido en la máxima categoría con Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El joven canalero en pocos minutos se vio con ganas, intentando demostrar con hechos que está para más y que puede aportarle algo distinto a la Liga.

“Él tiene unas grandes condiciones, fue el debut de él y se vio un reflejo. Creo que es un muchacho que va a dar de qué hablar, es importante, tiene gol, es pícaro y está con ganas y deseos. Creo que en esa parte, Alajuelense tiene un buen muchacho a futuro”, manifestó Óscar Ramírez.

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