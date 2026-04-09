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Mundial 2026: ¿Qué es el ‘Team One’ de la FIFA?

La FIFA dio detalles sobre dónde y cómo operará el ‘Team One’ en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
El plan del fideicomiso del Club León no fue admitido como solución por parte de la FIFA.
FIFA espera con ansias el arranque del Mundial 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio. (AFP/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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