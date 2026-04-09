Mundial 2026: ¿Qué es el ‘Team One’ de la FIFA?

FIFA espera con ansias el arranque del Mundial 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio.

El arbitraje es noticia este 9 de abril, porque tras más de tres años de un proceso de selección, la FIFA publicó la lista de los árbitros que dirigirán los partidos del Mundial 2026.

Todos los elegidos conforman el Team One de la FIFA, que en este caso se compone de 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial.

El director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, señaló a través de un comunicado oficial que la preparación para el Mundial 2026 comenzó inmediatamente después de Qatar 2022, con un programa estructurado que incluyó la celebración de seminarios, talleres y un proceso de supervisión continua.

“A lo largo de este periodo, todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo”, afirmó Massimo Busacca.

El Team One de la FIFA, del que los costarricenses Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora forman parte, tendrá su sede en Miami.

La FIFA detalló que los árbitros seleccionados se reunirán ahí para ser parte de un seminario de preparación de diez días, que empezará el 31 de mayo.

Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladarán a Dallas, donde estará la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión para que opere el VAR; mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecerán en Miami.

“Ahora que la lista del equipo arbitral está confirmada, la FIFA confía en que los mejores árbitros del planeta desempeñarán un papel fundamental en esta edición histórica de la Copa Mundial”, señaló el ente rector del fútbol en el planeta.

En la asamblea general anual que se celebró en febrero pasado, el International Football Association Board aprobó un grupo de medidas concebidas para optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo en el fútbol.

Eso se implementará en el Mundial 2026, al igual que los tres ajustes aprobados con relación al protocolo del VAR.

La FIFA indicó que gracias al éxito del uso de las cámaras en los uniformes de los árbitros en la edición inaugural del Mundial de Clubes del año pasado, un sistema impulsado por inteligencia artificial permitirá reducir el desenfoque de la grabación para ofrecer a los aficionados imágenes nítidas en directo de las acciones sobre el terreno de juego, desde la perspectiva de los árbitros.