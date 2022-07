Yokasta Valle de juez, rampas inflables en pista y un nuevo canal serán las novedades de los X Knights

Los X Knights tendrán a seis pilotos en competencia este sábado, así cinco ciclistas en el evento de freestyle.

Esta vez la boxeadora Yokasta Valle no tendrá que subirse al ring o demostrar que tiene, los golpes más poderosos, por el contrario le tocará definir la reacción del público a las acrobacias y trucos de los seis pilotos de los X Knights, que regresa este sábado, después de dos años.

Suspendido el pasado 14 de marzo del 2019, por la pandemia de la covid-19, la competencia retorna este este 9 de julio, a partir de las 7 p. m.en el Estadio Nacional, con una serie de cambios, entre ellos unas novedosas rampas inflables llamadas Airbag Landings, lo que elimina el uso de tierra en el circuito. Además el evento será transmitido en está ocasión por canal 8.

En el caso de Yokasta, su carisma y conexión con el público fueron los argumentos para ser elegida como una de los jueces de la competencia, junto al piloto de cuadracross estadounidense Colten Moore, el piloto mexicano Alex Cervantes y el experto en BMX, Sebastian Chaves.

Manrique Mata, presidente de la empresa productora RPMTV XF Entertainment, indicó que es una gran alegría el regreso de los X Knights, y confesó que era reencontrarse con la adrenalina y agradeció a los aficionados que prácticamente agotaron los boletos, por lo que espera 38.000 en el Estadio Nacional.

“La verdad fue un impacto muy fuerte en la parte económica, una pesadilla. Todo estaba listo y armado, incluso los pilotos iban para los entrenamientos y tuvimos que devolverlos. Pero estaba consciente que todo lo que pasó estaba fuera de mi control, por lo que este año queremos hacer un evento de calidad, como los anteriores, con novedades y que el público disfrute”, comentó Mata.

De acuerdo con Mata, el nivel de la competencia será alto, pues los arriesgados motociclistas durante los últimos dos años han estado entrenando y perfeccionando sus saltos, al no poder competir, por lo llegarán con el deseo de demostrar sus nuevos trucos a todos los espectadores.

Para este año estarán presentes los pilotos Luc Ackermann (Alemania), quien fue el vencedor del 2019 Josh Sheehan, (Australia), Maikel Melero, (España), David Rinaldo, (Francia), Taka Higashino (Japón) y Filip Podmol, (República Checa).

Al igual que en los últimos años los presentes también podrán disfrutar de las competencias de freestyle BMX, donde el costarricense Kenneth Pollis Tencio será la gran figura. El nacional ganó las primeras cuatro ediciones, hasta que en 2019 fue vencido por el polaco Dawin Godziek.

Este año Pollis Tencio buscará retomar el primer lugar cuando se enfrente al francés Jeremy Granieri, el estadounidense Jake Leiva, el inglés Kieran Reilly y el también nacional Gamaliel Gama Osegueda.

Sin tierra en la pista Copiado!

Una de las innovaciones serán las rampas inflables o Airbag Landings, las cuales brindan una serie de beneficios y ventajas al espectáculo y la ponen entre las más actualizadas a nivel mundial.

“Esta nueva tecnología ya se utiliza en muchos eventos y ofrecen varias ventajas. Con su adquisición tenemos un cambio trascendental, y es que no usamos tierra, ya que las rampas no la utilizan y eso no solo le dará más vistosidad al evento, sino que le ayudará a la continuidad del mismo”, dijo Mata.

Esta nueva tecnología nos permite varias cosas: la primera más seguridad para el piloto, porque cae en una superficie que puede amortiguar cualquier tipo de error. Y la segunda ventaja es que no vamos a tener problema en caso de que llueva. Antes si llovía se hacía un barrial, ahora lo que hacemos es detener la competencia mientras nuestro equipo de trabajo seca toda la zona de competencia y las bolsas de aire”, explicó Mata.