“Jamás pensé que llegaría el día en el que tendría que decir y decidir esto, pero sí anuncio mi retirada del mundo del freestyle, después de cinco operaciones de rodilla. No me queda otra que abandonar el deporte que me ha dado tantas cosas bonitas en la vida, el conocer lugares, amigos, sponsors, nervios, adrenalina, decisiones, entre otras muchísimas cosas”, comentó Torres el miércoles en sus redes sociales sin poder contener el llanto.