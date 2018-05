"Es cierto que empecé en el enduro, pero esa disciplina al final no me daba tantos retos y qué mejor que competir en el Scottish Six Days. Esta competencia combina la pericia y control de la moto, me hizo superarme físicamente y mentalmente. Asimismo uno aprende a no rendirse. En lo personal con el pasar de las jornadas fui adquiriendo mucha confianza”, acotó Koberg.