“En el primer heat estaba muy ansioso, salí de segundo, pero una caída me mandó al tercer lugar. Me levanté y volví a enfocarme y pude llegar nuevamente al segundo puesto. Posteriormente una vez más me caí, pero no me rendí y retomé la confianza y pese a que un error me mandó al tercer puesto logramos llegar a la segunda casilla, solo por detrás de Roberto (Castro)”, comentó Alvarado.