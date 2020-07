“La verdad al principio sentía que no tenía la velocidad, que aún me faltaba para codearme con los profesionales. Incluso mis compañeros de equipo me ganaban en las prácticas y no tenía esa confianza para competir. Sin embargo, después de la primera carrera todo cambió. Me fue súper bien, gané seguridad y ahora todo se me hace más fácil”, explicó Jiménez, quien es oriundo de Curridabat.