“La felicidad que tengo por dentro es increíble, hoy dimos un gran show, Me vine de los Estados Unidos el jueves y fui a las prácticas el viernes, casi sin dormir. Las calificaciones no fueron buenas, pero hoy me concentré, sabía que podía hacerlo y aproveché las situaciones de carrera. En el primer heat quedé de cuarto y en el segundo de segundo. La pulseamos todo el año, lo dimos todo y estoy satisfecho”, expresó Vincenti.