No puedo decir en este momento una cifra. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación en el tiempo, pero de momento no es un daño tan fuerte, al menos en el caso mío. Aún debemos cuantificar los costos de desarmado y armado, de las rampas en el Estadio Nacional, sin tener una taquilla que nos ampare para pagar esos costos. Por ejemplo, la maquinaria alquilada no la teníamos presupuestada para trabajar hasta el lunes, pero la tuvimos que utilizar este viernes y nos llevamos la sorpresa que no hay disponible. Además estamos negociando los costos de los pasajes aéreos desde España, Australia, Japón, Francia, con las líneas aéreas entre otras cosas.