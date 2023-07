Motovelocidad y Parque Viva abren las puertas a mujeres amantes de la adrenalina

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad ABT 2023, que se llevará a cabo este domingo en el Circuito Go Rigo Go del Parque Viva, no solo pondrá a prueba a los mejores pilotos de nuestro país, sino que también será una oportunidad para que más mujeres se atrevan a competir en el futuro.

Juan Vargas, presidente de ACM Moto Sports, organizadora del campeonato, indicó que habrá 10 categorías en la parrilla de salida. Además, se han propuesto motivar la participación de más mujeres en las próximas temporadas, por lo que esperan que las chicas amantes de la velocidad formen parte del campeonato.

“Queremos formar nuevos talentos en la rama femenina y por esa razón incentivamos a que las mujeres adquieran esa experiencia, conozcan las reglas, la conducción en pista y el uso del equipo adecuado para competir. Queremos formar a las futuras campeonas nacionales y brindarles las bases para que tengan confianza y seguridad en los eventos”, explicó Vargas a La Nación.

El dirigente recordó que actualmente la única mujer que participa en el campeonato es Daniela Sánchez, quien corre en la categoría de los 600CC junto a los hombres, pero tienen la esperanza de que poco a poco más chicas se preparen y participen en una sola categoría. La inscripción para estas prácticas es gratuita y solo se requiere asistir con la motocicleta y los elementos de seguridad.

Para obtener más información, puede llamar al teléfono 6235-3058 o comunicarse a través de las redes sociales de Facebook o Instagram de la asociación: ACM MotosportsCR.

Dentro de las actividades del Campeonato, el jerarca de la motovelocidad destacó la alianza con el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) con el fin de promover una conducción prudente y adecuada entre los motociclistas en las vías públicas del país.

“Mediante un experto certificado por Cosevi, queremos mostrarles a todos aquellos que tengan motocicletas la forma correcta de conducir, no solo en una competencia, sino en nuestra vida cotidiana, y la importancia del respeto a las señales de tránsito. Esto no solo va dirigido a adultos, sino que también instruimos a los niños que tienen bicimotos KTM para que en el futuro sean conductores responsables”.

Las competencias comenzarán este domingo a las 8 a. m. y el costo de los boletos será de ₡4.000 en preventa y ₡5.000 el día del evento.