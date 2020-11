“Quiero más fines de semana complicados, más oportunidades de demostrar de lo que soy capaz. Creo que merezco este respeto. Lo tengo de parte del resto de pilotos que saben que una jornada como la de hoy es muy dura y que el resultado no tiene nada que ver con el coche. Aunque no hubiese podido hacerlo sin mi equipo. Al final, hay otro gran piloto a mi lado, con el mismo coche, que no ha logrado el mismo resultado (...) Claro que hace falta un buen material, siempre ha sido así en este deporte, pero también cuenta lo que haces tú y espero que hoy se haya visto” comentó Hamilton a la AFP.