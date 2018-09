“No se logró hacer una buena Q3, porque al empezar a caer el agua fuerte el carro se me despistó. No sé si hubiera hecho un tiempo de 56,2, pero sí habría hecho un mejor tiempo del que hice. Claro que estoy un poco triste por el resultado, pero en general me siento feliz de estar en el top tres y de sacarle ventaja al rival más cercano. Nosotros vamos por ese campeonato mañana”, manifestó Formal.