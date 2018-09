“Cualquier cosa puede pasar. El campeonato está bien pulseado entre nosotros tres. Estamos muy cerca uno del otro. Me parece que la diferencia la hará quien llegue con la cabeza más fría a la última carrera y no ceda ante la presión, porque no será nada fácil. En las carreras no siempre gana el más rápido, sino el más constante, por lo que hay trabajar duro en el cierre”, afirmó Solano.