“Hace una semana tuve un percance en la curva cinco del circuito, por lo que tengo una lesión en el hombro derecho y será hasta este viernes que me suba al vehículo para saber si puedo manejar o no. De lo contrario mi lugar lo tomará Mauricio Vargas. Estamos muy cerca del primer lugar y no podemos perder la oportunidad de pelear el campeonato”, dijo Vincenti.