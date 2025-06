Miguel ‘Piojo’ Herrera confiesa lo que más le gustó de la Selección de Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera regresa con bastantes apuntes después de que la Selección de Costa Rica masacró 0-8 a Bahamas en Barbados, instalándose en la última parada de la eliminatoria rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Fueron muchos goles, pero justo esa era una de las instrucciones giradas por el seleccionador nacional, según confesó él mismo.

“Si el equipo era débil teníamos que ir encima de ellos, la mejor forma de respetar al rival es jugando a tope y creo que el equipo lo demuestra. Hicimos gol en el minuto 89 y el equipo va encima de ellos a quitar la pelota y eso me gusta”, afirmó Miguel “Piojo” Herrera.

Añadió que también le gustó la actitud y la concentración que tienen todos para poder buscar el resultado.

“Al final de cuentas lo que importa para nosotros es el funcionamiento. Hay momentos en los que se pueden hacer muchos goles, este partido se prestaba y el equipo respondió”, aseguró el estratega de la Selección de Costa Rica.

- ¿Qué le dice este partido de cara a la Copa Oro?

- Bastante, me deja claro que el equipo está sólido, que están entendiendo lo que trabajamos, que captan bien las ideas tanto en el balón parado defensivo y ofensivo, la forma de jugar y el estilo que estamos buscando. Me deja tranquilo que vamos en buen camino. Creo que hay mucho que trabajar y mucho que hacer y los muchachos están muy dispuestos, hay buena disposición.

- ¿Se enredó el partido en la primera parte? ¿Cómo trabajar eso?

- Se enreda porque están los once atrás y al final de cuentas cierran los espacios. Lo buscamos y lo intentamos por todos lados. Haces un gol y cuando crees que el rival se puede abrir, la verdad es que pasa lo contrario, se tiran más atrás. Es parte del juego.

Los muchachos tienen que entender que hay rivales que juegan así. Habrá rivales que enfrentemos con mucha mayor calidad y nos exigirán más. Entonces, lo importante es la actitud, la forma del juego. Buscar por un lado y por otro, con disparos de media distancia y con balón parado. Todo lo que trabajamos vale y eso es importante.

A Miguel Herrera le agrada ver el nivel de compromiso de los jugadores que integran la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- El equipo empezó con una línea de tres defensores. ¿Ese esquema se va proyectando para los partidos de más exigencia o es algo que quería ver contra Bahamas?

- No, porque es lo que estamos proyectando, que el equipo tenga una idea y una forma de juego. Y es la forma que a mí me parece que es donde mejor se puede sentir el equipo. El rival por ahí no te ofrece mucho, y buscas que con Kenay Myrie y Joseph Mora fueran dos extremos.

”Al final de cuentas lo intentaron bien, hicieron varios centros, varias llegadas. En el segundo tiempo arriesgamos más. Metimos a Andy Rojas que jugara más como extremo, abrimos un poquito a la banda a Jeyland Mitchell. La idea es tener un esquema y basarnos en lo que hemos trabajado".

- Joseph Mora y Kenay Myrie es algo que está bastante adelantado. ¿Va a depender del rival?

- Sí, buscamos que los carrileros dependan de lo que nos ofrezcan los rivales. Sabemos que Joseph Mora tiene muy buena llegada y muy buen centro y tiene buena marca. Tenemos al otro (Carlos) Mora que está con un golpe y preferimos recuperarlo bien.

”Lo que vimos de Kenay Myrie en el torneo fue importante. Hace su debut y me parece que hace bien las cosas el muchacho. No sale porque lo hiciera mal, sale porque buscábamos atacar un poquito más por ese costado, tener más gente ofensiva y por eso pusimos a Andy, pero el funcionamiento de los carrileros ha sido muy bueno".

- Por muchos momentos se hablaba de la ausencia de un 9 y otro puesto que costaba encontrar era un interior a la par del 5, el 8. Utilizó a Alejandro Bran, a Cristopher Núñez en su momento y Jefferson Brenes. ¿Cómo es ese puesto con relación a lo que usted quiere?

- Va bien, la verdad es que también están Kenneth Vargas y Brandon Aguilera, que los dos están con golpes y en ese puesto el funcionamiento que nos da Josimar Alcócer, que también Brandon y Kenneth lo hacen bien ahí. Me parece que en esos puestos hay muy buena competencia y Orlando Galo lo hace bien.

”Estamos recuperando a Brenes, que lo hace bien y traemos a Memo (Guillermo Villalobos) que me gustó mucho el funcionamiento en el torneo. Entonces, creo que hemos formado un equipo muy competitivo".

- ¿Podría darse rotación para el martes?

- No, lo más seguro es que busquemos repetir. Los cambios y las rotaciones esta vez fueron por los goles; viene un partido un poquito más fuerte el martes (contra Trinidad y Tobago) en Costa Rica y queremos tenerlos a todos a full, al 100%. Tratamos de generar ese descanso más que rotaciones.

”Los que entraron de relevo hicieron un gran partido y demostraron que están ahí, que en el momento que se distraigan los que están iniciando, puede iniciar cualquiera. Los que inician hacen gol, los que entran de cambio hacen gol y eso es importante, ver que el equipo está funcionando en la parte de arriba, con los que pongamos".

- ¿Cuál es la idea para el martes? ¿Los jugadores que quedaron fuera se pueden recuperar?

- Vamos a ver este domingo cómo están los chicos que estaban fuera, porque el lunes tenemos que dar los 23 y veremos cómo se sienten y qué equipo formamos para el martes.