Messi se enojó con el Kun Agüero en la celebración del Mundial

Luego de que la selección argentina haya conquistado la tercera Copa del Mundo en su historia, muchos todavía no caen, incluso los mismos protagonistas. Uno de ellos, que estuvo junto al grupo y vivió el histórico momento ante Francia, fue Sergio el “Kun” Agüero, quien luego de las fiestas contó cómo fue su experiencia y el momento en el que Lionel Messi, su amigo, lo retó.

El 18 de diciembre quedará como una fecha histórica por ser el día en que la selección argentina, liderada por Lionel Messi, levantó la ansiada Copa del Mundo en Qatar. Una de las postales más representativas fue cuando en el festejo el “Kun” levantó a su amigo y lo llevó por la cancha, mientras que él le exhibía el trofeo a la tribuna.

A tres días del Año Nuevo, Sergio Agüero hizo un stream en el que habló del momento histórico de la selección y detalló algunas perlas de aquel día.

“La verdad es que no puede creer que ganamos la Copa del Mundo, que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo”, introdujo el exfutbolista reconvertido en streamer y agregó: “Eso sí, me dolía mucho la espalda, Leo la con... de tu madre”.

Luego explicó cómo fueron los festejos en el estadio Lusail. “En un momento, yo venía con él. Primero cuando lo subí dije: ‘Mie... pesa el hijo de p...”, señaló.

“Pero llegó un momento en el que de repente me empezó a doler acá atrás, me agarraban puntadas fuertes. Ya llegando al córner no podía más. Dije: ‘No voy a dar la vuelta ni en pedo’. Llegaba a dar la vuelta y terminaba en un hospital porque no podía más”, indicó.

No obstante, el padecimiento del exjugador del Manchester City se solucionó con tan solo una mirada cómplice con su amigo. “Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”, concluyó.

El reto de Messi: “Tenía un pedalín” Copiado!

En ese momento del stream, un usuario le comentó: “Qué lindo pedalín tenías”. Y el “Kun” lejos de hacerse el desentendido, asumió su estado: “Bueno, sí. Tomé bastante. Tampoco mucho, pero tomé. Pasa que estaba sin comer y cuando tomás sin comer te pega el doble. A ver, salimos campeones del mundo”.

El mismo capitán de la selección se enojó con su amigo por tomar tanto. “Yo estaba metiéndole y dije: ‘Ya fue si me pasa algo, que sea acá en Qatar con la Copa del Mundo’. En un momento Leo se enojó y me dijo: ‘Ey, pará’. Y yo estaba así y le dije: ‘¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’. Ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien que creo que el corazón estaba perfecto, estaba feliz”, concluyó.

Cabe señalar que Sergio Agüero se retiró a los 33 años del fútbol por un problema cardíaco y a partir de ese momento sigue una serie de normas por recomendación de su médico: una de ellas es no beber mucho alcohol. Debido a sus restricciones, Lionel Messi lo advirtió en los festejos para que se cuidara.

