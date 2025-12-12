Mariano Torres dice que tuvieron para matar: Saprissa buscará el golpe final en la Cueva

El Deportivo Saprissa dio el primer golpe en la semifinal contra Cartaginés, impacto que podría ser letal de cara al compromiso de vuelta en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los morados se impusieron de visita 1-2, resultado que molestó al mismo Andrés Carevic, técnico brumoso, quien afirmó que su escuadra no hizo lo que trabajaron en la táctica fija.

Saprissa terminó el primer tiempo con el marcador a favor 0-2, permitió un tanto en el complemento y, según Mariano Torres, capitán saprissista, su equipo tuvo para rematar a los de la Vieja Metrópoli.

“Creo que por momentos pensamos que podíamos haber marcado un gol más en algún contragolpe, en una jugada de Fidel (Escobar) que pega en el palo y después el rebote vuelve a pegar en el palo. Creo que ese era el 3-0 y el partido se iba a poner muy favorable para nosotros”, dijo Mariano Torres.

Pese a la ventaja, Mariano afirmó que la serie no está cerrada ni inclinada de forma definitiva para su escuadra.

“Cartaginés es un buen equipo, se nos vino encima, aguantamos bien, sacamos un buen resultado, pero falta mucho. Todavía hay que jugar un encuentro y respetamos al rival”, aseguró Torres.

El capitán morado agregó que en estos partidos se juegan muchas cosas, pero destacó que Saprissa ha venido haciendo las cosas bien.

“Terminamos segundos, no es como en el torneo anterior que nos metimos en el último momento y de cuartos. Peleamos un tiempo por el liderato y no se nos pudo dar, pero sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y lo ratificamos con el partido en Cartago. Estamos contentos por lo que hicimos”, manifestó Mariano.

Mariano resaltó que el grupo está muy fuerte y añadió que eso se nota en el camerino.

“Se nota en la semana por la forma en que trabajamos, en la alegría que teníamos de jugar una semifinal y estar en estas instancias, pero falta mucho. Cartaginés es un gran equipo y lo tenemos que respetar y hacer un gran partido en nuestra casa para pasar a la final”, dijo Mariano.

Mariano Torres fue punto alto en la victoria del Deportivo Saprissa de visita 1-2 contra Cartaginés. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mariano Torres comentó que ganar el primer duelo es gracias al esfuerzo de todos.

“No es de uno o dos jugadores, es de todos. Hicimos un gran trabajo y falta. Nos sentimos bien, pero falta mucho”, señaló Mariano, quien añadió que un factor importante es que el próximo domingo, a las 4 p.m., el choque será en la Cueva morada.

“Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, que nos va a apoyar como siempre lo hacen, y lo que resta es terminar de confirmar en nuestra casa lo que deseamos”, dijo Mariano.

Gerson Torres, quien ingresó de cambio, opinó que se habló mucho de que Saprissa tenía tiempo de no ganar en el Fello Meza, pero que el plantel demostró cómo jugar las semifinales.

“Sabemos lo que es jugar esto y sacamos un buen resultado. Tuvimos un buen planteamiento, se hizo un buen bloque, porque sabíamos que ellos iban a buscar hacer goles, y si los esperábamos un poco y jugábamos al contraataque, les íbamos a hacer daño”, mencionó Gerson.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, afirmó que pese al triunfo, la serie está abierta. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Igual que Mariano Torres, Gerson no se da por ganador y expresó que la serie está abierta, pero que quieren liquidarla ante sus aficionados.

“Vamos a jugar con nuestra afición, en nuestra casa, y tenemos que ir a marcar la diferencia, pero para nosotros esto está abierto y queremos cerrarla en casa”, comentó Gerson.

El extremo añadió que saben bien lo que pueden hacer como locales y que deben afinar en estos días cualquier detalle para evitar sorpresas. Gerson insistió en que Saprissa sabe jugar estas instancias y apelarán a eso para llegar a la final el domingo en el estadio morado.

