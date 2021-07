Maradona enfrenta primera polémica al reírse de críticas por inexperiencia

BUENOS AIRES (AFP) El designado DT de la selección argentina de fútbol, Diego Maradona, abrió fuego verbal este miércoles frente a las primeras polémicas al afirmar que le causan gracia las críticas por una supuesta inexperiencia suya como entrenador.

"Me causan gracia los que hablan de mi inexperiencia (como DT). Tengo casi 20 años en la selección argentina (como jugador). El fútbol no ha cambiado. El agua caliente ya está inventada. No creo que nadie (otro DT) me sorprenda con nada", dijo a la televisión.

Las primeras expresiones sobre la falta de fogueo como entrenador del ex capitán albiceleste habían surgido este miércoles de la prensa de España y Brasil.

Maradona estuvo al frente del modesto Deportivo Mandiyú en 1994 durante 12 partidos, con un solo triunfo, seis empates y cinco derrotas, antes de tomar la conducción del popular Racing Club, en mayo de 1995, con una pobre campaña de dos victorias, seis empates y tres caídas.

Pero el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, había declarado más temprano que Argentina intentará recuperar con Maradona la mística y la excelencia de juego de los campeones mundiales de México-1986 y Argentina-1978.

"¿Qué me gustaría que tenga esta selección? Lo mismo que pudo haber tenido la del 86 y la del 78. Que tenga éxitos, resultados y una buena forma competitiva", afirmó Grondona.

El ídolo deportivo de los argentinos y campeón mundial en México-1986 dijo estar "muy tranquilo (ante las críticas), porque tengo a mi lado a Carlos (Bilardo, designado director de selecciones) que es un técnico terriblemente grande", que lo dirigió en aquella Copa del Mundo.

"Hay equipos que te atacan con siete jugadores, otros se defienden con once. En el fútbol no hay nada nuevo", dijo mientras hablaba desde su auto, al volante, tras detenerse en la puerta del predio deportivo oficial de Ezeiza.

Maradona participaba el miércoles de un encuentro en el centro deportivo de la AFA, en la periferia sur de Buenos Aires.

Al ser consultado por un periodista brasileño si hará jugar a sus equipos como lo hace el DT verdeamarillo, Dunga, contestó negativamente.

"Yo no juego como Dunga. Dunga pegaba (patadas). Yo los esquivaba (a los rivales)", dijo mientras sonreía con ironía ante la consulta.

Maradona agregó que "si Dios quiere vamos a jugar el Mundial (Sudáfrica-2010), luego de jugar la eliminatoria (sudamericana)", en 2009, cuando se reanude la serie con la segunda fecha de la segunda rueda.

El mejor futbolista argentino de la historia hará su debut como DT en el partido amistoso que jugará Argentina ante Francia en febrero en Marsella, tras ser anunciado en el puesto este jueves, cuando cumpla 48 años.

Sin embargo, la prensa argentina especula con su presencia en el banco frente a Escocia en Glasgow el 19 de noviembre en otro partido amistoso, para el cual la AFA designó al DT de juveniles Sergio 'Checho' Batista, que condujo al equipo que se consagró campeón en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008.

Grondona dijo que desde 1979, año en que asumió la presidencia de la AFA, "quería que Maradona fuera técnico de la selección" y aclaró que no le ofreció antes el puesto "porque no estaba en condiciones".

Bilardo, por su parte, señaló que "Diego se merece dirigir la seleccion, (pero) ahora tendrá que demostrar si puede ser DT", en reemplazo de Alfio 'Coco' Basile, quien renunció en medio de una ola de críticas por el desempeño mediocre del equipo, tercero en la serie eliminatoria.

"Yo voy a estar todo el día con él. Vamos a ir a Europa a ver a los jugadores y vamos a hacer los entrenamientos juntos, pero los once los va a elegir Diego", dijo Bilardo.

