Manfred Ugalde no falla: cumple a la perfección la misión que le dio Miguel ‘Piojo‘ Herrera

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, le encomendó a Manfred Ugalde una tarea que, hasta el momento, ha cumplido al cien por ciento.

En el encuentro anterior en la Copa Oro, Ugalde se ubicó en dos ocasiones frente a Etienne Vaessen, arquero de Surinam, y lo sentenció desde el punto de penal.

Lo mismo hizo el delantero en la segunda fase de la eliminatoria, de visita contra Belice, cuando logró el segundo tanto de la Tricolor en la paliza 0-7 y abombó las redes desde los once metros.

“Practicamos los penales, para eso son los entrenamientos, y el profe (Miguel Herrera) indica quién patea de número uno”, dijo Manfred Ugalde cuando, en la conferencia de prensa que organiza Concacaf, previo al juego contra República Dominicana, le preguntaron por qué ejecuta los penales.

Miguel Herrera intervino tras la respuesta de Ugalde y dejó claro que él eligió a Manfred para disparar los penales.

“Manfred es el número uno, no hay duda, y lo dije desde el primer penal que nos tocó ante Belice. El 9 lo patea, lo hace bien, y todos los demás también. Si hay un penal y él no lo quiere lanzar, elegiremos al segundo y al tercero para que lo hagan”, opinó el “Piojo” Herrera.

- ¿Cómo se siente en los partidos, tirándose un poco atrás, saliendo del área? ¿Eso se lo pide el técnico o las situaciones del partido lo obligan a hacerlo?

- Son situaciones del juego. A veces se presentan circunstancias donde se debe bajar y recibir el balón. No tengo problema con hacerlo porque me da para picar y estar en el área. Si la jugada necesita que baje, lo voy a hacer y me siento cómodo al hacerlo.

- Tras haber renunciado a la Selección y regresar, jugar una Copa América y partidos eliminatorios. ¿Cómo analiza su presente en el equipo?

- Estoy muy feliz y agradecido con Dios por estas oportunidades. Ponerme la camiseta de la Selección es un orgullo y una gran responsabilidad.

- ¿Qué representa para ustedes, que son este cambio generacional de Costa Rica, cargar con toda esta responsabilidad de buscar ganar la Copa Oro y clasificar al Mundial?

- Somos un grupo joven, pero tenemos muchas ganas de representar al país y lo hacemos con mucha responsabilidad. La idea es esa: queremos hacer un buen papel en la Copa Oro y buscar clasificar al Mundial.

Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica, ha estado acertado en los disparos desde el punto de penal. (Prensa FCRF/Fotografía)

- ¿El goleo lo desvela? ¿Es una meta que puede tener, ser el goleador de la Copa Oro?

- Uno como delantero siempre quiere hacer goles, pero, como he dicho siempre, lo más importante es que gane la Selección, y si se me dan las anotaciones, bien, y lucharé para eso.

- ¿Han estudiado a los jugadores de República Dominicana, que contra México hicieron buen bloque? ¿Cómo romper la defensa dominicana?

- Vimos el partido que tuvieron contra México, los vamos conociendo un poco más y veremos un video para analizarlos más a fondo.

- ¿Han analizado algo específico de los defensas rivales?

- Hemos analizado a República Dominicana de la misma manera que hicimos contra Surinam. Y con los defensas, igual que siempre: ir a recibir el balón, buscar el espacio, picar en el área y buscar el gol.

- ¿Cómo ha tomado el grupo la situación de Warren Madrigal y cómo ha impactado lo sucedido?

- Nosotros estamos dolidos. Duele ver que un compañero se lesione, sobre todo con lo que tuvo. Estamos con él, lo apoyamos y vamos a estar unidos para respaldarlo. Dios quiera se recupere pronto porque es un jugador muy importante.