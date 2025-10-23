Luto en equipo de Primera División: Futbolista y preparador de porteros lloran la muerte de seres queridos

Los últimos días han sido difíciles en el Municipal Pérez Zeledón, porque en cuestión de pocas horas, dos de sus integrantes sufrieron la pérdida de un ser querido.

El 20 de octubre, los “Guerreros del Sur” publicaron una esquela en sus redes sociales, dando a conocer el fallecimiento de Fernando Chacón González, padre del entrenador de porteros, Giovanni Chacón Obando.

Pérez Zeledón publicó una nota luctuosa por el fallecimiento del papá del entrenador de porteros, Giovanni Chacón. (FB Pérez Zeledón/FB Pérez Zeledón)

Un día después, Pérez Zeledón difundió otra nota luctuosa, en la que se lee: “Nos unimos al dolor que embarga a nuestro futbolista Gustavo Méndez Chaves, por el lamentable deceso de abuela, la señora Anita Araya Acuña”.

Pérez Zeledón lamentó la muerte de la abuelita de Gustavo Méndez. (FB Pérez Zeledón/FB Pérez Zeledón)

En ambas publicaciones, Pérez Zeledón indica que en el club desean mucha fuerza para su compañero, así como para familiares y allegados en este momento tan triste, y les da el más sentido pésame.

En el Facebook del cuadro generaleño, algunos aficionados lamentaron la partida de la abuelita del futbolista y estos son parte de los mensajes que publicaron:

“Mis condolencias en este proceso tan difícil. Que Dios le de fuerza a la familia para salir adelante”, apuntó Rónald Barrantes.

Carmen Flores exteriorizó: “Descanse en paz”.

Henry Angulo anotó: “Mis condolencias para la familia, muchas fuerzas. Dios la tenga en su santa gloria”.

Marvin Segura indicó: “Que Cristo Jesús la reciba en su santa gloria, paz a sus restos y mucha resignación a toda su familia. Que descanse en paz”.