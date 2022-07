Luis le le da la primera alegría a España

Un aficionado despliega la bandera española al ver a Luis León Sánchez en la escapada de la etapa 14. | AFP. (LIONEL BONAVENTURE)

Foix, Francia. AFP El ciclista Luis León Sánchez (Rabobank) logró ayer la primera victoria de etapa española en la presente edición del Tour de Francia al imponerse en solitario en la llegada, mientras que el británico Bradley Wiggins se mantuvo como líder de la prueba.

La etapa de ayer era la primera de los Pirineos y se vio perturbada por el lanzamiento de clavos a la carretera en el final del tramo.

El maillot amarillo, Bradley Wiggins, cruzó la meta en el pelotón principal a más de 18 minutos de Sánchez, aunque ese retraso no afectó las primeras posiciones de la clasificación general.

Sánchez, de 28 años, atacó a sus compañeros de escapada a 11 km. de la meta y logró así su cuarta victoria en el Tour, tras las logradas en Aurillac (2008), Saint-Girons (2009) y en Saint-Flour (2011).

“Desde hace unos días buscaba meterme en una escapada, pero no había tenido suerte hasta ahora. Hoy (ayer) estaba confiado. Me dije que la etapa me beneficiaba”, declaró Sánchez a la llegada.

“He dudado cuando he visto a Sagan y a Gilbert en el grupo. Con Sagan es imposible ganar si esperas al sprint. Por este motivo, acordé con mi compañero (Kruikswijk) endurecer el ritmo y tratar de distanciarles en la subida”, agregó.

Clavos lanzados a la carretera, en el descenso, provocaron una serie de pinchazos en el pelotón, según el director deportivo del Tour, Jean François Pescheux.

“Uno o dos espectadores lanzaron los clavos, era evidentemente voluntario”, explicó el director, quien precisó que la policía ya abrió una investigación. “Siempre hay imbéciles, ¡qué más se puede decir!”, criticó Pescheux.

Uno de los afectados fue el australiano Cadel Evans, quien tardó mucho en cambiar de rueda y se distanció del pelotón.

Ante esto, Wiggins, que también había tenido que cambiar de bicicleta, ordenó al pelotón bajar el ritmo para esperar a los rezagados.

“Los Sky se han comportado de manera muy deportiva con el fin de que todo volviese a la normalidad en el descenso”, destacó Pescheux sobre el equipo líder en el Tour.

Aparte de una breve aceleración de Evans en la subida, Wiggins no tuvo que soportar ningún ataque más de sus principales rivales en la clasificación general en ninguno de los dos puertos de primera categoría que los ciclistas tenían que subir ayer.