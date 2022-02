Los pecados de Alajuelense y Agustín Lleida desde los ojos de Rodrigo Kenton

Rodrigo Kenton dirigió a la Selección Nacional en el camino a Sudáfrica 2010. (Rodrigo Abd)

Rodrigo Kenton es el entrenador costarricense con más experiencia en FIFA, porque ha dedicado gran parte de su carrera a ser instructor y analista del ente que rige el balompié nacional.

Ante esto, no queda duda que es una voz autorizada para analizar lo que sucede en el fútbol tico.

Con pasado rojinegro, Kenton es claro en analizar los pecados que ha cometido la institución eriza y por los que vive un proceso de inestabilidad en cuanto a resultados y objetivos alcanzados.

¿Para usted dónde están los yerros por los que Alajuelense no logra una estabilidad?

A veces el que se nombra responsable no tiene conocimiento del entorno, de los competidores en este mismo torneo de doce equipos. Han delegado en manos inadecuadas o no apropiadas y las decisiones se han tomado precipitadamente e equivocadamente.

Por ejemplo, con Benito Floro a todos luces se trajo un ‘dios’ que yo dije desde el inicio: ‘Es una metida de patas’, porque se está trayendo un tiburón a una pileta muy pequeña. Yo conozco mi entorno, conozco Costa Rica y el mundo del fútbol y le digo: ‘El técnico extranjero que viene del medio muy grande, muy pomposo, aunque sea asistente y entrenador del equipo mayor, cuando llega a Costa Rica se da cuenta que Costa Rica es más lo que suena en cuanto a logros deportivos que lo que verdaderamente es en cuanto a condiciones deportivas para desarrollarse.

Los mismos jugadores nuestros saben esa realidad, ellos juegan en los mejores lugares del mundo, pero no son tomados en cuenta como debería de ser. El dirigente no vuelve a ver a ese elemento o lo ve con desprecio, al final se menosprecia lo que se tiene (a los técnico nacionales) y se traen técnicos que se han aburrido y lo han dicho abiertamente.

En la Liga se habla de un proyecto de divisiones menores envidiable, pero los resultados del primer equipo opacan todo.

Uno puede producir excelentes jugadores en divisiones menores, pero si el gerente viene del extranjero, si el técnico viene del extranjero y no conocen la idiosincrasia del tico, pues los resultados serán obvios. Entonces si usted pone por ejemplo a un Wílmer López, Pablo Izaguirre, Pablo Gabas, si usted valora ese elemento material se espera a obtener mejores resultados; no andar viendo traer a Benito Floro... y se sabía que no iba a funcionar.

Con el dirigente nacional pasa que el técnico que viene con otro acento, consigue llenar esa expectativa.

Bueno si nos vamos al aspecto general, el único que ha conseguido confiar en un nacional es Herediano. Jafet Soto sería la excepción a la regla.

Bueno, esto yo le digo la verdad exactamente: hay muchas personas con esas características de Jafet; él está haciendo una extraordinaria labor defendiendo a su organización. En todos los equipos deberían de estar los Jafet Soto.

¿El error de la Liga ha sido confiar su proyecto a Agustín Lleida?

Bueno, eso lo mediremos por los resultados, que usted los puede ver, porque ahí están semestre a semestre. Claro que él va a tener algún resultado positivo porque si a mí me ponen al Real Madrid, aunque no sepa del entorno pues algún resultado tendré; aunque sí creo que los resultados que se están teniendo no son los pretendidos para la inversión que se está haciendo.

La Liga con Joseph Joseph ha escalado a niveles administrativos y de inversión que son inalcanzables para los demás. Yo recuerdo, por ejemplo, a don Enrique Artiáno decirme de este proyecto de Centro de Alto Rendimiento, pero la Liga ya lo llevó a los hechos.

[ Albert Rudé hará en Alajuelense las de Mauricio Pochettino en PSG ]

Rodrigo Kenton tuvo un paso por Alajuelense a inicios de los 2000.

Pero por eso a la Liga le hace falta su hueso manudo.

Es que le va a faltar, porque la persona que está ahí... Cómo le explico.. Vamos a ver un ejemplo de las decisiones que se toman: ese muchacho Faerrón era para que la Liga lo tuviera como un baluarte, pero no lo podía perder. Entonces como organización ahí está el error. Por qué no trabajar a Faerrón y mantenerlo.

[ Fernán Faerrón ‘olvida’ su pasado y solo tiene cabeza para su futuro como legionario ]

A la cabeza pensante de la Liga le ha faltado escoger exjugadores, exfutbolistas de identidad rojinegra. Los técnicos nacionales no tenemos la bendición del dirigente nacional que quiere invertir y eso termina pesando.

Llegaron Bryan Ruiz, Giancarlo González, Marcel Hernández... pero el equipo mayor sigue con un título conseguido en mucho tiempo.

La Liga es el equipo que mayor inversión ha hecho en contratación y menos resultados ha tenido, entonces obviamente esa inversión económica no ha dado resultados claramente por los yerros en decisiones de parte de la gerencia deportiva, y de la dirección técnica, que desde que se fue Óscar Ramírez no ha tenido resultados acordes a la inversión que se hace.