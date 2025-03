Los gestos de Wálter Centeno lo dijeron todo y él lo ratificó: ‘estoy molesto’

Wálter Centeno, técnico de Santos, quiso disimular. Trató de soltar una sonrisa, pero se notaba que la procesión la llevaba por dentro.

El timonel llegó caliente a la conferencia de prensa, pero se controló. Hizo gestos, se acomodó en la silla, nuevamente intentó sonreír y quizá se mordió la lengua para no hablar más de la cuenta o evitar lanzar críticas a David Gómez, árbitro del partido entre Santos y Cartaginés.

“Estoy molesto”, dijo Centeno, quien no comprendió por qué David Gómez no marcó como penal una falta a favor de su equipo.

Ante la primera pregunta de Gustavo López, periodista de Tigo Sports, quien le consultó a qué le sabía el empate, sobre todo con esa acción que “olía a penal”, respondió: “En este país estamos acostumbrados a pegar gritos y decir las cosas como son, y muchas veces caemos mal. Usted me acaba de decir que fue penal con la pregunta que me hizo. Si usted sabe que fue penal, imagínese, y es muy duro para nosotros”, dijo Centeno.

"Si usted sabe que fue penal...imagínese" ¿Fue penal para Walter Centeno? pic.twitter.com/EiEUzjkucL — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 9, 2025

Wálter añadió que no entendió qué pensó David Gómez cuando, al minuto 61, se dio la jugada. Fue a revisar el monitor, tardó más de cinco minutos y determinó que no hubo falta.

“No soy de reclamar a los árbitros, soy un técnico que cree que se puede ganar en la cancha, pero estoy molesto. Molesto porque Santos está en una posición complicada en la tabla y venimos a trabajar todos los días conscientes de que debemos salir de acá jugando fútbol. No quiero pensar cosas malas, pero en el Saprissa no me pitaron un penal al minuto uno”, destacó Centeno.

Suhander Zúñiga llegó a marcar a Randy Chirino, jugador de Santos, y en el intento lo golpeó y pateó al tratar de despejar el balón. Parecía penal y, si llamaron a Gómez, fue porque en la sala VOR vieron una posible infracción. Sin embargo, tras más de cinco minutos revisando la jugada, que ocurrió al minuto 61, el árbitro determinó que no hubo falta.

El árbitro central con la ayuda del VAR determina que no hay penal a favor del Santos. pic.twitter.com/ewYMYCkIcc — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 8, 2025

Pese a lo que consideró un penal no sancionado, Centeno cree que el equipo ha mejorado.

“Hemos perfeccionado el sistema, las cosas, ellos (los jugadores) han venido evolucionando y tenemos que reflejarlo en los puntos, en los resultados. Creo que pronto van a llegar esas victorias”, comentó Centeno, quien también se refirió a lo que les falta.

“Nos falta más constancia, más puntería y ligar dos victorias. Cuando se ligan dos o tres triunfos, se sale de las posiciones incómodas, y vamos en busca de eso, de esa regularidad de triunfos que nos den más tranquilidad”, opinó Centeno.