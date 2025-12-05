Puro Deporte

Los deportistas y competencias que lideraron las tendencias más buscadas de Google en 2025

Google captó un 2025 deportivo lleno de novedades: estrellas emergentes, marcas memorables y eventos que cambiaron la conversación mundial

Por Silvia Ureña Corrales
Atletas con marcas históricas, equipos campeones y torneos globales lideraron las búsquedas deportivas más relevantes de Google en 2025.
Atletas con marcas históricas, equipos campeones y torneos globales lideraron las búsquedas deportivas más relevantes de Google en 2025.







