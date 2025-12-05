Los deportistas y competencias que lideraron las tendencias más buscadas de Google en 2025

Atletas con marcas históricas, equipos campeones y torneos globales lideraron las búsquedas deportivas más relevantes de Google en 2025.

El deporte mundial vivió un año de grandes cambios y momentos históricos que captaron la atención de millones de personas. Las tendencias de búsqueda de Google en 2025 reflejan ese interés, al destacar a atletas que alcanzaron marcas inéditas, equipos que lograron títulos largamente esperados y eventos que modificaron formatos tradicionales en distintas disciplinas.

Estos comportamientos digitales permiten observar cuáles fueron los protagonistas globales del año y por qué concentraron tanta conversación.

Los nombres de Terence Crawford, Rory McIlroy y Shedeur Sanders lideraron las búsquedas deportivas. La información corresponde a los listados mundiales de tendencia elaborados por Google para este año.

La atención del público se concentró en atletas que protagonizaron hitos relevantes y equipos que obtuvieron títulos importantes, así como en eventos que modificaron estructuras competitivas tradicionales. Estos movimientos posicionaron al deporte como uno de los temas más consultados en Internet durante toda la temporada.

Atletas: los nombres que dominaron las búsquedas globales

El boxeador Terence Crawford encabezó las consultas tras coronarse campeón indiscutible de peso supermediano en setiembre y convertirse en monarca absoluto en tres categorías. Su disputa posterior con el Consejo Mundial de Boxeo, que le retiró un título por no pagar las cuotas, generó un fuerte aumento en las tendencias.

En golf, Rory McIlroy concentró un volumen destacado de búsquedas al completar el Grand Slam de su carrera con la victoria en el Masters 2025. Ese triunfo rompió una sequía de una década sin títulos mayores y reforzó su imagen como uno de los referentes de su generación.

En el fútbol americano universitario y profesional, el mariscal Shedeur Sanders captó la atención gracias a su ascenso en el Draft de la NFL de 2025. Su debut con Cleveland lo mantuvo entre los nombres más monitoreados.

En la NBA, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander sostuvo promedio cercano a los 33 puntos por partido en diciembre de 2025, desempeño que alimentó las discusiones sobre su candidatura al premio al Jugador Más Valioso.

El mariscal Jalen Hurts, de Philadelphia, se mantuvo entre los deportistas más consultados debido a su aporte como jugador campo dominante y de doble amenaza. Además, su impacto en la ofensiva del equipo durante la disputa por puestos de postemporada.

Otros nombres recurrentes fueron Manny Pacquiao, Alexander Ovechkin, Cooper Flagg, Stefon Diggs y Cam Skattebo.

Terence Crawford (HARRY HOW/AFP)

Equipos: campeonatos históricos y temporadas de impacto

El protagonismo del Paris Saint-Germain (PSG) impulsó un volumen excepcional de búsquedas. El club conquistó su primera UEFA Champions League al vencer 5-0 al Inter de Milán y completó además un triplete nacional, considerado un hito para el fútbol francés.

En Europa, el SL Benfica fue tendencia debido a su participación en el nuevo Mundial de Clubes y a la contratación del entrenador José Mourinho. Este conjunto se convirtió en uno de los más consultados en Portugal.

En la MLB, los Toronto Blue Jays acapararon atención al avanzar a la Serie Mundial esto no lo lograban desde 1993. El momento clave para 2025 fue asegurar la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en una victoria en el séptimo juego contra los Marineros de Seattle en octubre.

En la India, las franquicias de cricket Punjab Kings, Delhi Capitals, Gujarat Titans y Lucknow Super Giants marcaron tendencia por sus movimientos a mitad de la temporada de la Indian Premier League, incluidos reemplazos por lesiones y compromisos internacionales.

Oklahoma City Thunder de la NBA y los Marineros de Seattle de la MLB son los que cierran el top 10 de las búsquedas.

Eventos deportivos: los torneos que marcaron el año

El evento más consultado fue el estreno del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, realizado en Estados Unidos entre junio y julio. La ampliación a 32 equipos, la bolsa de premios récord de $1.000 millones y la victoria de Chelsea sobre PSG lo convirtieron en un referente del calendario internacional.

El cricket también dominó búsquedas con tres competencias:

Copa de Asia , donde India triunfó en un contexto tenso por enfrentamientos ante Pakistán.

, donde India triunfó en un contexto tenso por enfrentamientos ante Pakistán. Trofeo de Campeones de la ICC , realizado en un formato híbrido debido a tensiones políticas entre India y Pakistán.

, realizado en un formato híbrido debido a tensiones políticas entre India y Pakistán. Copa Mundial Femenina de la ICC, organizada en la India y señalada como un impulso clave para el deporte femenino.

En golf, la Copa Ryder volvió a generar interés global por sus tradicionales rivalidades, mientras que el EuroBasket 2025 ofreció una vitrina para el talento europeo al fungir como antesala de competiciones internacionales.

La Copa Oro amplió su relevancia al coincidir con el Mundial de Clubes y reafirmar el papel de Estados Unidos como sede de eventos importantes en la antesala del Mundial 2026.

Cerrando la lista se encuentra en hockey sobre hielo, el Partido de las Cuatro Naciones marcó el regreso de enfrentamientos de alto nivel luego de más de una década sin competencias similares. En artes marciales mixtas, UFC 311 y UFC 313 ocuparon posiciones de tendencia por peleas estelares, cambios en clasificaciones y momentos virales que suelen definir este deporte.

Metodología

Google explicó que el informe se basó en las búsquedas que mostraron el incremento más acelerado durante el año, y no en los términos más consultados de forma absoluta.

La compañía analizó las consultas realizadas entre el 1.° de enero y el 25 de noviembre de 2025 y las comparó con el mismo periodo del año anterior. Esto permitió identificar tendencias específicas del año, descartando palabras genéricas como “clima” o “noticias”, que siempre ocupan los primeros lugares pero no reflejan cambios reales en el interés de las personas.