Los 31 cachorros de Alajuelense que hicieron su mejor gol en las aulas del CAR

Liga Deportiva Alajuelense y el Colegio Calasanz vivieron un día importante, con la graduación de 31 muchachos.

Durante el año pasan entre la cancha y las aulas y 31 integrantes de la población de liga menor de Liga Deportiva Alajuelense vivieron un momento importante, al graduarse.

Porque para ser parte del club, un requisito es estudiar y prepararse para la vida, aprovechando el convenio entre el Colegio Calasanz y la Liga.

Fueron once los graduados de quinto año, a la espera de dos futbolistas más que, debido a su participación en el Mundial U-17, rendirán las pruebas nacionales en febrero.

Los futbolistas graduados de este 2025 fueron Austin Gustavo Arce Herrera, Roy Bustos Bustos, David Jamall Castellón Brown, Esteban José Cruz Pineda, Raheen Randu Cuello Flores, Brandon Adrián Espinoza Ortiz, Yeudi Emmanuel Hernández Corrales, Bryan Morales Picado, José Fabián Núñez Chinchilla, Santiago Rosales Rodríguez y Anthuan Villalobos Estrada.

Además, quedan pendientes otros cuatro futbolistas por realizar sus pruebas nacionales en febrero; mientras que 20 recibieron su título de noveno año.

Fernando Mora, profesor y coordinador del colegio, expresó su satisfacción y felicidad por ser testigo, una vez más, de una nueva generación de egresados que, en paralelo a su sueño de convertirse en futbolistas profesionales, se forman académicamente en las aulas del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Este año estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y los objetivos alcanzados por los muchachos. El proyecto educativo de liga menor se ha consolidado en estos cuatro años y los frutos del trabajo diario se notan.

”Tenemos graduados de bachillerato que están con nosotros desde el inicio del proyecto, chicos con sed de triunfar en sus carreras deportivas y enfocados en su desarrollo personal”, comentó Fernando Mora.

Además, dijo que llevar de la mano la carrera deportiva y la exigencia académica en adolescentes es una tarea compleja, que requiere del apoyo del entorno, de las condiciones que el club y el área deportiva aportan, y del trabajo diario desde el área pedagógica.

“A los chicos les deseamos el mayor de los éxitos en la universidad y en su consolidación como futbolistas. Estamos muy orgullosos de verlos debutar con el primer equipo y de alzar el título de secundaria”, agregó.

Por su parte, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, acudió a la graduación y entregó títulos a los cachorros.

“Es el cuarto año consecutivo donde se gradúan futbolistas del colegio. Con los de febrero serían 15 en total y eso es motivo de mucha felicidad. Es un paso muy importante en la vida de estos chicos, en su vida extra futbolística, dar este paso y también para lo que significa el CAR para nosotros”, apuntó Joseph Joseph.

Para él, la formación integral de todos esos jóvenes es clave en el proyecto de la Liga, que tiene un motivo deportivo de fondo, pero que también busca dar bases sólidas de cara al futuro mediante el estudio.

“El Calasanz especialmente inculca muchísimos valores y es un colegio que nos acompaña de una forma muy positiva. El impacto social es muy importante para nosotros y el colegio es un instrumento fundamental para darles más herramientas a nuestros jóvenes y que ellos lleguen hasta donde quieran y puedan llegar”, recalcó el jerarca rojinegro.

Jugadores del primer equipo también han aprovechado las aulas del CAR, como Rashir Parkins, quien se graduó el año pasado. Y antes de él, también lo hicieron Anthony Hernández y Kenyel Michel, por citar algunos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.