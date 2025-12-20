Puro Deporte

Los 31 cachorros de Alajuelense que hicieron su mejor gol en las aulas del CAR

Once futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense obtuvieron su título de quinto año y otros veinte recibieron el diploma de noveno

Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense y el Colegio Calasanz vivieron un día importante, con la graduación de 31 muchachos.
Liga Deportiva Alajuelense y el Colegio Calasanz vivieron un día importante, con la graduación de 31 muchachos. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







