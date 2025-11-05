‘Lo sentí como una amenaza’: Enrique Osses arremete otra vez contra Jafet Soto

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, no se queda callado ante Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, quien lo criticó la semana pasada y nuevamente se defendió de los cuestionamientos del rojiamarillo.

Osses no solo reveló lo que conversó con Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol —del cual Jafet es integrante—, sino que afirmó: “Lo sentí como una amenaza”, respecto a lo que Jafet dijo sobre su trabajo.

“Creo que estamos pagando el mes que (Enrique) Osses se fue al Mundial Sub-20 de Chile, y eso debemos verlo en el Comité Ejecutivo, indudablemente. No tengo reparo en decirlo. Vamos a meter un poquito de presión al señor Osses. Él podrá decir: ‘¿Quién es Jafet?’ Aquí sí soy alguien. Vamos a ver el tema de la presión; ya lo hablé con el presidente de la Federación”, dijo Jafet la semana pasada, luego del partido que Herediano le ganó 2-1 a Cartaginés.

Enrique Osses habló del asunto el domingo anterior y este miércoles volvió a referirse a lo sucedido ante la prensa.

“Lo sentí como una amenaza y así se lo hice ver al presidente (Osael Maroto). Él me aclaró que yo tenía que estar tranquilo, que esas declaraciones no eran el sentir del Comité Ejecutivo y que están bastante conformes con mi trabajo”, dijo Osses.

El jerarca del arbitraje aclaró no estar en contra de las críticas o cuestionamientos, siempre que se hagan con respeto.

“Me molestó que no fue una crítica al juego, sino una amenaza hacia mi cargo. En realidad, he repetido en varias oportunidades que no vine a hacer un trabajo de corto plazo, sino para trabajar bien el arbitraje. (Jafet) dijo que no le interesa si yo puedo estar dos meses o dos años, y esas declaraciones son inoportunas, un poco desafortunadas, y espero que se modere el tono”, destacó Enrique Osses.​

Enrique Osses, jerarca de la Comisión de Arbitraje, dijo que el martes se reunió con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, para hablar sobre las críticas que le hizo Jafet Soto. (Fedefutbol/Fedefutbol)

- ¿Cuándo conversó con Osael Maroto sobre las declaraciones de Jafet Soto?

- Las declaraciones del señor Soto, y también las mías, son públicas. Mi molestia e incomodidad respecto a ese punto, lo conversé con el presidente de la Federación el día de ayer (martes) para saber si era el sentir de todo el Comité Ejecutivo o fueron declaraciones a nivel personal. El presidente me expuso que están bastantes conformes y satisfechos, con el trabajo que yo y mi equipo hemos venido realizando. Doy por cerrado este capítulo y espero, que este tipo de declaraciones se regulen, se bajen el tono, porque no ayudan en nada a la mejora de la actividad, que no se emitan. Con todos los presidentes y gerentes de los clubes, tengo línea abierta para conversar en privado sobre la labor de los árbitros.

- ¿Ha conversado con Jafet Soto?

- Conversé con el señor Soto a mitad de la semana pasada, previo a sus últimas declaraciones del viernes anterior, y habíamos quedado en buenos términos de conversar y como le repito un poco felicitar y decir que el trabajo positivo se veía. Me sorprendieron esas declaraciones del fin de semana. Yo estoy abierto a conversar, a aclarar y debatir en ese punto, pero las conversaciones se deben dar en los canales correspondientes.

- ¿Cuándo usted escuchó las declaraciones de Jafet Soto, pensó en dejar su puesto?

- No, yo creo que tomar decisiones en caliente nunca es bueno, siempre conversando se entiende la gente. Conversé con quien corresponde, que yo converse, que es el presidente de la Federación sobre el tema, me dio buenas sensaciones y me ratificó que las declaraciones del señor Soto, no era el sentir del Ejecutivo e iba a hablar con él para tratar de bajarle el volumen. Entiendo al señor que muchas veces tiene doble sombrero (presidente y técnico) y muchas veces declara cosas en caliente, pero me ratificó el proyecto y sigo trabajando con las mismas ganas y motivación para seguir mejorando a mediano y largo plazo, las mejoras no se producen de la noche a la mañana.