‘Lo sentí como una amenaza’: Enrique Osses arremete otra vez contra Jafet Soto

Jerarca del arbitraje reveló la conversación que tuvo con Osael Maroto, sobre la diferencia con Jafet

Por Milton Montenegro

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, no se queda callado ante Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, quien lo criticó la semana pasada y nuevamente se defendió de los cuestionamientos del rojiamarillo.








