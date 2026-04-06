Lo que Jefferson Brenes dijo de la Selección quizás no guste mucho: ‘Nos han tirado duro’

Jefferson Brenes no se escondió después de uno de los golpes duros más recientes para la Selección de Costa Rica.

El volante reconoció que la goleada 5-0 sufrida ante Irán dolió al grupo, pero también insistió en que el proceso apenas empieza y que es momento de combinar autocrítica con paciencia.

El mediocampista morado llegó a la Tricolor impulsado por su buen momento con el Deportivo Saprissa, donde se reencontró con el gol y la confianza. Ese rendimiento le abrió de nuevo las puertas del combinado nacional y, al mismo tiempo, lo colocó en el foco de la opinión pública, que no ha tenido contemplaciones a la hora de valorar el 5-0 en Turquía.

“Hacer las cosas bien en mi club me llena de confianza y que me llamen a la Selección, obviamente por ahí nos han tirado duro”, admitió Brenes, consciente de las críticas que han llovido tras el amistoso.

“Creo que en la Tricolor también somos autocríticos, pero al final de cuentas se debe tener un poco de paciencia con el proceso, son cuatro años, donde siempre va a haber exigencia, estamos representando al país, pero jugamos contra selecciones que van para el Mundial”.

La planilla de Costa Rica se mide en esta ventana y en las próximas a algunos rivales de jerarquía, que usarán estos fogueos como preparación directa para la Copa del Mundo 2026. Lejos de verlo como una excusa, Brenes lo asumió como parte del aprendizaje que el equipo debe atravesar para crecer.

“A finales de mayo viene Colombia en la despedida de ellos, luego es contra Inglaterra, no se trata de cualquier selección, van para el Mundial y obviamente quieren hacer lo dar de sí para irse con esa motivación. Para nosotros jugar ante esos rivales es aprendizaje y si tenemos que llevar palo, hay que llevarlo”, sostuvo el volante, apelando a la madurez del entorno.

Jefferson Brenes en uno de los entgrenamientos de la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Brenes insistió en que nadie dentro del camerino se siente cómodo con los marcadores abultados ni con el bajo rendimiento, pero recalca que los cambios profundos toman tiempo.

“Es un proceso nuevo, sé que quieren ver un cambio rápido y eso no se logra de la noche a la mañana”, expresó.

El jugador también destacó la labor del cuerpo técnico encabezado por Fernando “Bocha” Batista, quien recién comienza su ciclo al frente de la Selección de Costa Rica.

“Para mí el entrenador, con su cuerpo técnico, tiene una buena idea y disposición a trabajar, eso nos dijeron. Es una persona que sabe de fútbol y se le debe tener paciencia porque son cuatro años”, añadió.

Entre la presión mediática, la exigencia de la afición y los resultados adversos, Jefferson Brenes se plantó con un mensaje claro: la Selección acepta las críticas, pero también pide el espacio necesario para construir una identidad competitiva rumbo al próximo Mundial.