Puro Deporte

Lo que Jefferson Brenes dijo de la Selección quizás no guste mucho: ‘Nos han tirado duro’

El volante pidió paciencia ante el proceso que encabeza Fernando Batista

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Por Milton Montenegro

Jefferson Brenes no se escondió después de uno de los golpes duros más recientes para la Selección de Costa Rica.








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Jefferson BrenesSelección de Costa RicaFernando Batista
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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