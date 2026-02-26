‘Lo del penal es intuición’: Vea la tapada de Kevin Briceño a Brian White

Así fue como Kevin Briceño desvió un penal en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés en la Copa de Campeones de Concacaf.

Kevin Briceño fue el primer jugador de Cartaginés que atendió a los medios de comunicación en Canadá y el arquero tenía sentimientos encontrados por la eliminación de su equipo en la Copa de Campeones de Concacaf.

Estaba orgulloso, pero a la vez se le notaba cabizbajo y la voz lo delataba. El guardameta considera que su equipo estaba para algo más en la serie que perdió por 2-0 ante Vancouver Whitecaps en la Concachampions.

“Un poco tristes, porque teníamos el partido ahí, llevarlos a ellos a la desesperación y aunque nos metieran el gol, que mantuviéramos la tranquilidad por el gol de visita. Nos quedó una en el tiro libre y por tratar de seguir yendo al frente dejamos espacios”, manifestó Kevin Briceño en la transmisión de Columbia.

Mencionó que a lo interno del camerino se sentían orgullosos, no contentos, pero sí tranquilos por el esfuerzo hecho.

“Esto va a ser una catapulta que nos motive para seguir trabajando y volver el otro año a estar acá (en Concachampions).

Pero él particularmente se lució en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps, al taparle la pena máxima a Brian White, que se sancionó luego de que el central pitó una mano en el área de Fernán Faerron.

“Lo del penal es la intuición, teníamos referencia de Thomas Müller, que es el que los cobra y contento con eso. Al final, siempre priorizo lo grupal y uno para eso está, para momentos de adversidad tratar de ayudar. Salimos tristes por la derrota, pero esto nos puede fortalecer para el campeonato nacional”, apuntó el guardameta.