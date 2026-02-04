Líder de los jóvenes en Alajuelense alza la voz

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Santiago van der Putten considera que la serie entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense sigue abierta en el Torneo de Copa.

Santiago van der Putten es visto dentro del camerino de Liga Deportiva Alajuelense como un líder para los jóvenes. Después la derrota de los rojinegros ante Liberia (0-1), en su estreno en el Torneo de Copa, el defensor fue muy claro.

“El mensaje más importante es que no nos gusta perder, jamás; mucho menos en el Estadio Alejandro Morera Soto, que tiene que ser nuestra fortaleza, pero también podemos sacar conclusiones muy buenas”, apuntó Santiago van der Putten en zona mixta.

Su criterio es que se vieron cosas buenas del equipo, sin importar que tal vez era una formación muy diferente a la habitual de la Liga.

“Por supuesto que tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser lo suficientemente maduros y serenos para entender lo que hicimos mal, los errores que cometimos; porque si no hubiera sido así, habríamos ganado. Y yo creo que hay que verlo por ahí, aprender, crecer y mejorar, pero sin duda alguna nos llevamos buenas conclusiones para lo que viene”, analizó el zaguero.

Sabe que ese partido de vuelta no será sencillo, pero a la vez cree que Alajuelense tiene que ir a la casa de Liberia con la firme convicción de darle vuelta a esa serie y avanzar a las semifinales del Torneo de Copa.

“En todo torneo que juguemos, en todo partido que juguemos tenemos que salir a ganar, es lo que exige esta institución y lo que exigen estos colores. Mucho más que un obstáculo, lo de la alineación más bien es una oportunidad para los jóvenes del CAR”, pronunció.

Al decir eso, Santiago van der Putten añadió que él también es joven, pero que en el caso de los muchachos que suman minutos Sub-21, que tienen menos edad que él y que no venían jugando, fue su primera oportunidad para mostrarse.

Eso ocurrió con la Liga y sucede con todos los equipos que disputan el Torneo de Copa, recordando que un requisito es que cada equipo tiene que completar 360 minutos con futbolistas Sub-21, nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009.

“Lo hemos visto en todos los partidos, tal vez nombres que no conocíamos tanto. Yo creo que es la oportunidad de nosotros y de esta nueva camada que tiene que salir y dar la cara por Costa Rica”, destacó.

El caso de Alajuelense resulta peculiar, porque mientras disputaba el Torneo de Copa, tenía a cuatro futbolistas en la Selección Sub-20, que son Fabián Núñez, Yerlan Sosa, Adriel Pérez y Luis Rodríguez.

A la vez que los rojinegros aportan once futbolistas a la Selección Sub-17 que a partir de este jueves buscará la clasificación al Mundial de Marruecos 2026: Fabián Araya, Joshmark Arias, Brayan Calderón, Adrián Espinoza, Yordi Alfaro, Marshal Araya, Johan Quesada, Akenai Samuels, Ethan Barley, Kyan McDonald y Rachith Sáenz.

Ante eso, los jóvenes que convocó la Liga como opción para sumar esos minutos Sub-21 fueron Isaac Badilla, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Giankarlo Romulus, Jenzel Aguilar, Santiago Rosales, Kenneth Bonilla, Gabriel Chan y Marcus Brown.

Según Santiago van der Putten, a todos tratan de darles el mayor respaldo posible y mucha confianza.

“Que sepan que si están con nosotros, que si están entrenando con nosotros es por algo; si representan este escudo y como lo dijo Joel Campbell, sin importar si tienen 16 años, o 32, o 36, 100 partidos, un partido o 50 partidos, lo que sea, hay que salir con la mayor exigencia y con la personalidad y la jerarquía de jugar con Liga Deportiva Alajuelense”, apuntó.

El futuro

Insistió en general, los jovencitos lo hicieron bien y dejaron buenas sensaciones al sumar sus primeros minutos.

“Yo creo que la serie está más que abierta para poder ir a sacar la victoria a Liberia. Hay que darle todo el mérito a Liberia, que es un equipo que juega muy bien, que está reforzado, con jugadores muy buenos, con una idea muy buena. Ellos salieron con todo.

”Nosotros también, porque con los jugadores que tenemos hay que ir con todo; pero yo creo que ojalá el martes, en condiciones más parejas, salgamos todos a poder lograr la victoria en la serie”, recalcó Santiago van der Putten.

Posiblemente, en esas últimas palabras lo que quiso decir fue que para el partido de vuelta del martes, a las 6 p. m., la Liga podrá contar con los futbolistas que se encontraban con la Selección Sub-20.

Será en ese próximo encuentro en el que se sepa en definitiva si Liberia aprovecha la ventaja que tiene, si la Liga remonta la serie, y si todo se resuelve en tiempo regular o si esta historia se extiende a los penales.

El ganador de este emparejamiento avanzará a la semifinal y en esa instancia luchará por el pase a la final del Torneo de Copa contra el vencedor de la serie entre Saprissa y Carmelita.

