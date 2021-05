Con su conocida humildad, Pablo Izaguirre se limitó a comentar que "lo importante es el equipo. Yo hago lo que el técnico me ordene, no importa si entro desde el principio o si me toca ser relevo. No pretendo suplantar a Wílmer López, porque él es único, su estilo de juego es inimitable, por eso, reitero, lo más importante es el grupo", explicó Izaguirre.