Zaguero tico en MLS se pregunta por qué no lo llaman a la Selección Nacional

Julio Cascante en un partido de la MLS con el Austin F.C. Fotografía: Facebook de Julio Cascante

Julio Cascante ha logrado una temporada de ensueño con el Austin F.C. de la MLS. El cuadro del defensor tico es uno de los favoritos al cetro, por otra parte él es prácticamente inamovible de su club y ha jugado en 25 de 27 duelos, además de que consiguió acumular más de 100 duelos como profesional en Estados Unidos.

Ante sus buenos números, el jugador aceptó con humildad que él mismo se ha cuestionado cómo ni siquiera ha recibido una convocatoria en la Selección Nacional.

“Sí me he preguntado, uno es humano, uno siente que tal vez ha hecho falta eso que es la Selección, eso me ha faltado en mi carrera, en momentos pasados no estuve en el nivel, pero ahora he hecho todo lo posible para estar ahí, sé que hay muy buenos jugadores y siempre será difícil para el profe tomar decisión. Obviamente si la fe está en 1%, ahí sigue la esperanza”, manifestó.

El exjugador del Saprissa pronunció que de hecho un día reflexionó sobre su presencia en el Mundial y se incluyó en una lista final que hizo para motivarse.

“Le voy a ser sincero, hace poco estuve hablando con mi esposa... Y yo me preguntaba por qué no me llamaban, entonces me puse a hacer la lista de la Selección y siendo muy positivo me metí en esa lista, es un tiro al aire lo que hice, pero creo que las opciones están ahí y el profe toma la decisión, pero sí tengo la fe de que puedo estar ahí”, resaltó.

Cascante no esconde que vive un gran momento, no obstante su personalidad ‘perfil bajo’, además su forma de hablar ‘en la cancha’ y no con palabras hacen que el jugador prefiera omitir los halagos.

“Yo me baso en las estadísticas, pero soy humilde, trabajo en silencio, eso es lo que me llevará a ganar cosas. Cuando digo ganar cosas, es por ejemplo el momento en que estoy, que estoy jugando, que estoy bien, esto se debe a la disciplina de mi carrera, siempre cuidándome en lo personal”, declaró.

El defensivo contó que él en sus cinco temporadas en Estados Unidos se ha convertido en un futbolista más maduro.

Julio se fue del Saprissa como titular y como líder de la defensa, pero en la MLS, él cree que ha mejorado aspectos de aplicación táctica.

“Uno madura como persona, como futbolista; todas las experiencias que me pasan en los años de estar acá, me han ayudado bastante a tomar decisiones en la cancha y eso al final del día da un beneficio para mí y mi familia. El crecimiento que he tenido se ha basado en eso, he crecido mentalmente, llego a entrenar temprano para entregarme y hacer mis rutinas con tiempo”, contó.

Sobre el momento grupal en el que el Austin es segundo de la Conferencia Oeste con 51 unidades a solo seis del líder, Los Ángeles F.C., el exmorado es enfático en que es el resultado positivo de un proceso que no se ha cortado desde que nació el plantel, hace dos años.

“Sí obviamente el momento en que estamos se ha logrado no solo por qué sí, el trabajo de dos años ha sido trascendental, la continuidad del técnico, nuestro profesor, ha sido muy importante, el conocernos entre nosotros se facilita más, el equipo está donde está por disciplina, queremos lograr muchas cosas, en dos años queremos ser parte de la historia siendo campeones. Quedan siete juegos que serán transcendentales”, finalizó.

Julio Cascante es el legionario que se imaginó como la ‘sorpresa’, la ‘bomba’ de la lista final de Luis Fernando Suárez rumbo a Qatar 2022.