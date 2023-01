¿Volvería Cristian Gamboa a la Selección Nacional?

Cristian Gamboa fue uno de los grandes ausentes de la Selección Nacional en el último proceso mundialista. El lateral derecho del Bochum de Alemania y clave en Rusia 2018 y Brasil 2014 no fue tomado en cuenta por Luis Fernando Suárez, estratega patrio.

Ahora con el arranque de un nuevo camino hacia Estados Unidos y México 2026, la gran duda es si el futbolista de 33 años volvería al cuadro nacional. Lo cierto es que hoy parece complicado por un tema físico, sin embargo en un futuro Gamboa no cierra la puerta del equipo patrio.

Gamboa habló con La Nación y dejó clara su posición.

“Siempre he dicho que si yo no considero que pueda dar el 100% no quiero quitarle un espacio a un jugador joven. Ahorita con la distancia y las cargas físicas que se manejan no podría estar al 100% en un proceso. Pero las circunstancias cambian, si en el futuro estoy más cerca y considero que físicamente puedo dar el 100, sería un honor”, explicó.

Cristian había dado a conocer en marzo del 2022 que un problema en la cadera le impedía presentarse al plantel tico.

“Un tema de la lesión de mi cadera que apareció en 2018, antes del Mundial, pues se me ha dificultado. Aunque parezca increíble en Celtic me beneficiaba la inactividad, porque estaba descansado, pero al llegar al Bochum me ha costado mucho tener esa continuidad en la Selección”, aclaró.

Gamboa explicó que de momento se mantiene concentrado en su labor de equipo.

De hecho, el lateral confesó que aunque tiene contrato hasta 2024 no descarta retirarse en Alemania.

“En Bochum he encontrado un club que me abrió sus puertas y donde he tenido mis mejores momentos futbolísticos. Me encantaría poder retirarme aquí”, profundizó.

“Por ahora me siento bien físicamente. Solo el tiempo lo dirá. Tengo esta y otra temporada más en Bochum pero sí me gustaría jugar dos o tres años más si el cuerpo me lo permite”, añadió.

El Bochum en la actualidad está en la posición 17 de la clasificación de Alemania con 13 puntos en 15 partidos disputados.

Cristian ve a mediano plazo su vida más allá del fútbol.

El liberiano aseguró que le gustaría ser agente de jugadores o trabajar como gerente deportivo.

“Me gusta mucho el contacto con las personas. Me podría ver como agente. Por experiencias propias y de muchos colegas, he visto un muy mal manejo de las carreras de los jugadores, quisiera poder hacer las cosas diferentes y ayudar desde ese ámbito. También me interesa la parte de marketing deportivo o gerencia de clubes”, comunicó.

Una ilusión que el pampero no pierde es poder retirarse al menos jugando un partido con la camiseta que lo vio nacer como deportista: la del Municipal Liberia, club en el que militó antes de dar su salto al fútbol internacional.

Cristian Gamboa todavía no cierra su etapa de Selección Nacional, pero es honesto en afirmar que todavía no está en condiciones de volver al plantel que dirige Luis Fernando Suárez.