Un segundo año con duelo Keylor Navas - Donnarumma comienza a generar incertidumbre en París

El PSG ha tenido una temporada atípica en su portería porque ha rotado, ya que Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma se han enfrentado a un escenario impensado a inicio de torneo. Los dos cuentan para Mauricio Pochettino, quien no tiene un guardavallas titular.

La situación en esta campaña se ha mantenido y aunque los dos porteros aceptan que no la han pasado bien, han sobrellevado la competencia, pero ahora lo que se visualiza es qué pasará en la campaña 2022 - 2023.

Dos periodistas expertos en el PSG y que le dan seguimiento diario al equipo galo, hablaron con La Nación sobre el panorama que se puede topar el equipo de la capital francesa en su arco.

Keylor Navas tiene contrato hasta 2024 con los parisinos, mientras que Donnarumma apenas le hará frente a su segunda temporada en el club.

Jonathan Johnson, corresponsal en Francia de CBSS Sports, resaltó que desde su perspectiva el París no aguantará otra temporada con la actual dinámica, porque los mismos guardavallas ya han dicho públicamente que no es sencillo estar con estas circunstancias de juego.

“Creo que uno se irá del PSG. Como es mayor, es más probable que sea Keylor. La corresponsabilidad no ha funcionado bien para ninguno de los dos porteros esta temporada y Donnarumma es el futuro por ser menor”, aseguró.

Johnson explicó que es consciente de que para Navas es injusto, ya que el arquero llegó a darle una solidez al arco de los franceses.

“Es una pena para Keylor, ya que siempre ha sido sólido en el PSG, pero la edad jugará en su contra en el verano. Espero que se mueva”, afirmó.

Uno que no lo tiene tan claro es José Barroso, periodista de L’Equipe.

“Ahora no se sabe porque esta temporada no hay nada oficial, Pochettino había anunciado que esta rotación se mantendría pero que podría cambiar durante la temporada, parece que no lo hará, pero podría cambiar”, contó.

“Lo que ha pasado es que el tema de la rotación hasta ahora ha funcionado entonces es una situación problemática. No fue decisión de Pochettino que llegara Donnarumma, esto fue una decisión del club que era una oportunidad porque era libre y representa el futuro”, añadió.

Para Barroso los resultados grupales serán determinantes no solo en el futuro de Pochettino, sino también en un tema como la portería.

“El futuro depende de lo que suceda hasta el final de temporada, te diré que si funciona bien pues es posible que se continúe así, pero si hay un problema en los cuartos, semis de Champions League, pues todo el mundo dirá que no funciona y buscarán la forma de cambiarlo”, resaltó.

Un obstáculo ante una eventual salida de Navas es su alta ficha.

“Yo pienso que podría continuar así por la razón de que Keylor tiene contrato hasta 2024 y lo que pasa es que gana mucho dinero, no creo que existan muchos clubes que puedan darle este dinero y darle un contrato. Ante esto no se ve que sea tan sencilla una posible salida para Keylor, que es lo que todo el mundo esperaría por la inversión que se hizo al buscar a Donnarumma como una opción para el futuro”, enfatizó.

No ha finalizado la temporada en la que Keylor Navas y Donnarumma han librado un pulso jornada a jornada, pero ya la preocupación y la incertidumbre invade al París para la siguiente campaña, porque no es sencillo continuar manejando este ‘enfrentamiento deportivo’ por segundo año consecutivo.