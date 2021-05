“Creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida. Creo que tanto personal como futbolísticamente, me he sentido super bien en esta liga. A mí me ha caído muy bien para mi estilo de juego. Conforme han pasado los años creo que me voy convirtiendo en un jugador más experimentado y sin duda eso es lo que estoy intentando aportar ahora en Cincinnati. Cuando llegué a NYCFC, llegué en su segundo año en el cual todavía no habían alcanzado los playoffs hasta ese entonces, así que desde que algunos jugadores llegamos a aportar ahí un poquito estuvimos en todos los playoffs, en todos los años que estuve y ahora que estoy en Cincinnati, intentaré seguir por esa misma racha de tener los playoffs siempre conmigo cada año”, declaró. El tico con Cincinnati tendrá la oportunidad de estrenar estadio para el plantel, por lo que también dio a conocer las sensaciones que lo invaden.