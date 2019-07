“En una conversación con un medio de su país, no se le ocurrió otra cosa que decir que “está claro quién es el número uno de la portería”. Pues el número 1 se llevó cinco del Atlético en la primera parte. Jamás se le escuchó a Iker Casillas o a Keylor Navas una frase similar. Y eso que entre ambos suman seis Copas de Europa. No es de extrañar que Courtois escuchara pitos tras no para ni una en la primera parte”, comunicó Marca.