Parece mentira pero Keylor Navas no está ni entre los mejores seis de Concacaf

Juega en el Paris Saint Germain de Francia al lado de las estrellas del fútbol mundial, pese a la competencia en el arco lucha de tú a tú y se mantiene como uno de los pilares del PSG, mientras que en la Selección de Costa Rica es vital y sus tapadas tienen con vida a la Tricolor en la octagonal rumbo a Catar, pero aunque parezca mentira, para la Confederación de Norteamérica Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) nada de esto le vale para estar ni entre los nominados a los mejores del área en el 2021.

Keylor Navas estuvo en la triple fecha eliminatoria del octagonal entre enero y febrero y fue determinante para la Selección Nacional ante Panamá, México y Jamaica. (Rafael Pacheco Granados)

La Concacaf eligió a seis futbolistas, quienes recibirán votos de los técnicos de las selecciones de la confederación, los capitanes, periodistas y la afición. Sin embargo, a Navas se le excluyó por completo y en esta lista que se publicó este viernes solo están dos estadounidenses, dos canadienses, un mexicano y un jamaiquino.

El premio no especifica puesto, por lo que no es una razón para que Keylor no esté tomado en cuenta. En el comunicado enviado por la organización solo se habla del mejor y la mejor jugadora. Los nombres postulados se eligieron “en base a estadística y la votación de paneles de expertos compuestos por exjugadores profesionales masculinos y femeninos, y miembros de los medios de comunicación”, detallan en la organización.

Además, enfatizaron que: “para ser elegible para estos nuevos y emocionantes premios de Concacaf, todos los jugadores han cumplido con haber jugado para el equipo nacional mayor Masculino o Femenino de una Asociación Miembro de Concacaf (en competencias y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA). Así mismo, independientemente de la nacionalidad, haber jugado en un club (en el 2021) que participe en la primera división de una liga profesional masculina o femenina sancionada por Concacaf y la FIFA”.

Los nominados para el Jugador del Año 2021 de Concacaf son: Michail Antonio (Jamaica, West Ham United FC de Inglaterra), Jonathan David (Canadá, LOSC Lille de Francia), Alphonso Davies (Canadá, FC Bayern Munich de Alemania), Hirving Lozano (México, SSC Napoli de Italia), Weston McKennie (Estados Unidos, Juventus FC de Italia) y Christian Pulisic (Estados Unidos, Chelsea FC de Inglaterra).

Lo más extraño de todo es que el Halcón fue titular en 43 partidos en todas las competencias de los parisinos en el 2021 y si se ve lo hecho en el combinado patrio, estuvo en los siete duelos eliminatorios del año anterior, en cada uno de ellos con salvadas cruciales y tapadas de gran factura.

La Concacaf explicó la forma de votación para los nominados y nominadas de la siguiente forma:

41 votos: un voto para cada entrenador de la selección masculina mayor de cada Asociación Miembro de Concacaf.

41 votos: un voto para cada capitán de la selección masculina mayor de cada Asociación Miembro de Concacaf.

9 votos: un voto cada uno para nueve miembros de los medios de comunicación de la región de Concacaf

9 votos: Aficionados votando a través de www.concacaf.com. El jugador que reciba más votos de los aficionados obtendrá 4 votos en el proceso de votación general, el segundo lugar 3 votos y el tercer lugar 2 votos (independientemente de cuántos aficionados voten).

Así mismo, las jugadoras que figuran como elegibles son: Crystal Dunn (Estados Unidos, Portland Thorns FC de Estados Unidos), Jessie Fleming (Canadá, Chelsea FC de Inglaterra), Lindsey Horan (Estados Unidos, Olympique Lyonnais de Francia), Stephanie Labbé (Canadá, Paris Saint Germain de Francia), Stephany Mayor (México, Tigres UANL de México) y Christine Sinclair (Canadá, Portland Thorns FC de Estados Unidos).