“Lo que son salarios y contratos todo está en el aire. Acá se rigen por la Conmebol, no se toman decisiones individuales. El presidente del club tuvo una reunión con nosotros antes de mandarnos para las casas, nos dijo que si no hay partidos, no entra plata por taquillas y patrocinios, entonces todos los equipos salen perjudicados. El 31 de marzo hay una reunión grande de la Conmebol, donde se tocará el tema de si se sigue con el torneo, lo de los salarios y los contratos. Ahorita todo es incierto”, destacó el mediocampista.