Vieras que no, por ejemplo hace poco estuvimos comentando acá en la casa porque ya se está hablando que se puede volver a entrenar y que pronto se jugará, pero al final nosotros somos personas y para nosotros lo primordial son las personas que están pasando por momentos difíciles, porque hay personas y familias que están sufriendo mucho. Nosotros por ser futbolistas no deberíamos tener ningún tipo de privilegio, acá así lo han hecho, todos somos iguales, por eso el gobierno también mandó la orden de que no se podía entrenar, ni nada. Para mí lo más importante es que se solucione lo del virus, que se baje el rango de personas fallecidas y después se verá si se juega o no, pero ahora lo primordial es la salud y tratar de que la gente que está sufriendo no siga así.