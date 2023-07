Manfred Ugalde vive uno de los momentos más felices de su vida

Manfred Ugalde expresó su alegría y logró uno de los objetivos que buscaba, y así lo dejó ver en sus declaraciones.

“Para mí, este es uno de los días más felices de mi vida”, dijo Manfred Ugalde al darse a conocer que el Twente adquirió parte de su ficha al City Group y el costarricense extendió su contrato con el club de Países Bajos por cuatro años más.

“En primer lugar, quiero agradecer a Dios, a mi familia y también al club por la confianza que tienen en mí para dar este gran paso en mi carrera. La afición siempre me ha apoyado y les estoy muy agradecido. Para mí, este es uno de los días más felices de mi vida. Pertenecer al FC Twente es un sueño para mí. Cuando me dijeron que había una posibilidad de hacer una transferencia permanente, no tuve que pensarlo, estoy muy feliz aquí”, expresó Ugalde, en declaraciones que publicó el Twente en su sitio web.

Manfred firmó un contrato con el Twente hasta 2027. En la temporada pasada, el tico anotó ocho goles en la Eredivisie y uno más en los play-offs de la UEFA Conference League.

El FC Twente compró parte de la ficha de Manfred Ugalde, quien extendió su contrato por cuatro años más con el Twente. (Tomada de Twitter FC Twente)

El jugador costarricense llegó a las filas del Twente en la temporada 2021-2022, pero en ese momento tuvo una participación limitada. Solo registró 801 minutos en 28 partidos y marcó cuatro tantos.

La temporada pasada fue su segunda en Países Bajos, después de haber militado previamente en la segunda división de Bélgica con el Lommel SK.

“La próxima temporada nos esperan grandes retos con el equipo. Este equipo siempre quiere alcanzar lo máximo. Espero contribuir a eso con goles y asistencias”, agregó el jugador costarricense.

Tras su fichaje, Manfred Ugalde se puso a las órdenes del técnico Ron Jans.

“Es un buen avance que hayamos podido asegurar a Manfred a largo plazo en el FC Twente”, opinó Arnold Bruggink, exjugador del Twente y actual dirigente del equipo.

“Gracias, entre otras cosas, a los esfuerzos de Jan Streuer, lo hemos logrado. En los últimos dos años, hemos conocido a Ugalde como un joven delantero talentoso con una gran motivación y trabajo duro. Es una persona agradable que seguramente seguirá desarrollándose en el FC Twente. Confiamos en que Manfred pueda crecer aún más en los próximos años y alcanzar un nivel aún más alto”, agregó Bruggink.