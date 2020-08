View this post on Instagram

📃Asi fue el primer gol de Manfred Ugalde con el Lommel SK belga 📌 Se filtra entre los centrales con un buen movimiento. 📌 Levanta la cabeza y mira la posición del portero. 📌 Define con un remate fuerte. Buen gol de Ugalde, quien ingresó de relevo al 62' y anotó el empate a dos para su equipo al 84', en la segunda división del fútbol de Bélgica. Crédito del video: @modofutbolcr #Manfredugalde #LommelSK