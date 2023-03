Manfred Ugalde anota doblete en tres minutos y el Twente derrota al AZ Alkmaar

El delantero Manfred Ugalde sigue enrachado y anotó los dos goles con que el Twente derrotó este domingo 2-1 al AZ Alkmaar, por la fecha 26 de la Eredivisie.

Ugalde, quien arrancó como titular y salió de cambio, tras conluir el primer tiempo, marcó al minuto ocho y más tarde al 11, para poner arriba a su escuadra, que lucha por ocupar puestos de la Champions League. Sus dos conquistas fueron de cabeza.

Para Manfred fue su cuarta y quinta conquista en la temporada, tras anotar dos tantos al Fortuna Sittard (3-0), la semana anterior, y uno al Heerenveen. (2-1).

LEA MÁS: El punto final al berrinche de Manfred Ugalde

Con su victoria, el Twente se coloca en la quinta casilla del campeonato con 47 puntos, mientras el AZ se mantiene tercero con 53.

Ugalde fue noticia esta semana cuando el técnico Luis Fernando Suárez dio a conocer la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones ante Martinica y Panamá el 25 y 28 de marzo respectivamente y el delantero nuevamente no fue llamado.

Al consultarle, una vez más, al estratega colombiano por su decisión este respondió tajantemente por qué tomó la decisión.

“Ustedes saben que Ugalde renunció a la Selección. Él no está en la Selección porque él dijo que mientras Luis Fernando Suárez fuera el técnico de la Selección no iba a venir. Entonces yo no puedo obligar a nadie a que venga y menos a estar con él que no quiere estar”, respondió en forma contundente Suárez en conferencia de prensa.