"La verdad sí me preocupa por eso analizaba quedarme en el país, pero la gente de Mixco ha estado muy interesada, estuve trabajando en julio por Zoom, están trabajando bien y el proyecto es ambicioso. Ya firmé un precontrato, voy a tomar el riesgo de irme solo, sé que la salud allá no es como acá, pero los cuidados que he tomado acá son los que debo hacer allá", argumentó.